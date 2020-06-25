«Какие стройные ножки»: в сети появилось редкое фото Аллы Пугачевой в купальнике

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Виктория Андреева
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Личный фотограф Примадонны Роман Родин выложил эксклюзивные кадры из путешествия по Болгарии.

«Какие стройные ножки»: в сети появилось редкое фото Аллы Пугачевой в купальнике

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Народную артистку СССР, певицу Аллу Пугачеву отечественная публика знает, как волевую, элегантную и неприступную женщину. Ее талантом восхищаются, а красивой жизни — завидуют. Правда, немногие знают, какая она на самом деле — Примадонна российской эстрады.

Понять истинный характер Пугачевой, ее сущность, можно по редким снимкам, давно спрятанным в архив. На счастье, личный фотограф и биограф певицы Роман Родин периодически балует поклонников, публикуя в сети эксклюзивные кадры со звездой, пишет «Экономика сегодня».

Так, недавно фанатам посчастливилось увидеть Пугачеву в забавном купальнике. Родин выложил в Instagram фото, где Алла Борисовна позирует в слитом костюме для плавания, расцветки «в горошек». При этом артистка гордо запрокинула голову и высунула язык. Рядом с ней — улыбающийся концертный директор.

«А это Золотые Пески 1994 год! Иллюстрация к рассказу о путешествии в Болгарию Олег Непомнящий и Алла Пугачева! Я запечатлел утро на отдыхе на Золотых Песках!» — подписал снимок биограф Примадонны.

В комментариях поклонники звезды отмечали, что Алла Пугачева не только удивительно талантливая женщина, но еще и настоящая красавица.

«Алла Борисовна — огонь!»

«Какие стройные ножки!» — высказывали мнение пользователи сети.

Ранее 5-tv.ru показал трогательное семейное фото Аллы Пугачевой и Максима Галкина.

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