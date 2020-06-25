«Я мечтала»: младшая дочь Самойловой стала автором-исполнителем песен

Песня младшей дочери Оксаны Самойловой и рэпера Джигана уморила со смеху поклонников звездной семьи. Трехлетняя Майя выдала на камеру мамы умилительный экспромт. Девочка в белом платье напела композицию, в которой прослеживается печальный сюжет.

Малышка запела о собаках, с которыми давно не виделась. У человека, к которому в песне обращается автор, та же проблема, и от этого он грустит. Припев композиции не замысловат, зато хорошо запоминается: «Я мечтала». В финале Майя вновь указывает, что давно не видалась с домашним животным. И мечтает она, очевидно, это сделать.

Instagram @samoylovaoxana

В процессе дочь Самойловой прерывается и ковыряет в носу.

«Просто я забыла, что там было-то!» — объяснила автор-исполнитель, но вскоре вспомнила текст.

Еще через несколько секунд ее отвлекла сестра — пятилетняя Лея, которая тоже метит в артистки и похихикивает над младшенькой.

«Смеется надо мной!» — пожаловалась Майя, но взяла себя в руки и закончила выступление.

Помимо Майи и Леи супруги воспитывают восьмилетнюю Ариелу и четырехмясячного сына Давида. Сразу после появления на свет долгожданного наследника Джиган на радостях пустился во все тяжкие — принимал алкоголь и наркотики, устраивал скандалы в семье. Дело кончилось центром реабилитации. Из-за боязни за жизнь мужа, себя и детей Самойлова настояла на лечении рэпера. А по возвращении в Россию из Майами Оксана подала на развод.

Судебное заседание, на котором были бы расторгнуты отношения, должно было состояться 15 июня. Однако пара в суд не явилась. Позже стало известно, что звезды передумали разводиться. В Головинском суде Москвы сообщили, что производство по делу прекращено в связи с отказом истца от иска и примирением сторон.

Ранее 5-tv.ru писал, что фанаты в бешенстве от воссоединения Джигана и Самойловой.