Музыкант Андрей Ширман, известный публике как Dj Smash, обычно не делиться с фанатами подробностями личной жизни. Однако рождение первенца стало исключением: на радостях артист заполнил всю ленту в Instagram постами о «настоящем счастье». А недавно решился даже выложить несколько фото новорожденного ребенка, пишет Teleprogramma.pro.

На трогательных кадрах новоиспеченный отец крепко спит, укутавшись в одеяло. Рядом — запеленутая дочка. Лицо малышки при этом рассмотреть не представляется возможным: предусмотрительные родители закрыли его «сердечком».

«Счастье есть! Нам сегодня неделя! Мимимишность фото зашкаливает, а на душе — еще более того. Наш сладкий малыш. Это любовь!» — написал Ширман.

Instagram @djsmash

Спустя всего три часа после публикации, фото набрало более девяти тысяч отметок «мне нравится» и массу лестных комментариев. В частности, пользователи замечали, что отцовство очень украшает диджея.

«Большой Smash и маленький Smash! Так мило!»

«Просто прелесть! Здоровья малышке и родителям!»

«Нет никого дороже детей! Это правда…»

«Ширману идет отцовство! Взгляните только на них!» — писали фолловеры звездной четы.

Наследницу Андрею Ширману подарила именитая супруга — модель Анастасия Кривошеева. Девочка появилась на свет 18 июня в одном из столичных роддомов. Несмотря на то, что фото с новорожденной селебрити регулярной публикуют в сети, ее имя пока остается в тайне.

Ранее 5-tv.ru показал фото Андрея Ширмана и Анастасии Кривошеевой из роддома.