«Держится более или менее»: Дочь Ефремова о раскаянии отца после «пьяного» ДТП

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Карина Бернтгольц
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Анна-Мария рассказала подписчикам, что передала все их молитвы и слова поддержки отцу.

«Держится более или менее»: Дочь Ефремова о раскаянии отца после «пьяного» ДТП

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

Дочь заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова Анна-Мария в Instagram рассказала о состоянии отца после «пьяного» ДТП, в котором погиб курьер Сергей Захаров. Девушка отметила, что ее родитель сожалеет о произошедшем и раскаивается.

«С отцом общаюсь. Держится более или менее. Сожалеет. Раскаивается», — отметила она.

Анна-Мария сообщила подписчикам, что передала все их молитвы и сообщения поддержки отцу. Также она призвала фолловеров перестать предлагать ей услуги по чтению рук, кармы и натальной карты.

По словам дочери Ефремова, в последнее время на просторах сети распространилось много фейковой информации. Появляются страницы в социальных сетях, якобы принадлежащие артисту, просят подписать петицию в поддержку звезды и собирают деньги. По словам девушки, подобное поведение — дело рук мошенников.

«Аккаунт отца в Instagram на данный момент закрыт. Если вы видите, что кто-то выдает себя за него — отправляйте жалобы в техподдержку, так как это могут быть вымогатели. <…> Если они будут просить вас перевести куда-то деньги или подписать петицию — гоните их в шею», — написала она.

 
 
 
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⠀ Update. ⠀ С отцом общаюсь. Держится более-менее. Сожалеет. Раскаивается. ⠀ Передала ему ваши сообщения поддержки по мере сил. ⠀ Про расследования на Ютубе он знает. Его адвокат знает тоже. ⠀ Лично меня эти расследования горе-конспирологов невероятно раздражают. Не присылайте их, пожалуйста. ⠀ На выбор адвоката я повлиять не могу. ⠀ В бога я не верю, но ваши молитвы отцу передаю. Не верю и в эзотерику — пожалуйста, не предлагайте мне ваши услуги по чтению рук, кармы и натальной карты. Не выставляйте себя идиотами. ⠀ Мое мнение по ситуации оставлю при себе до лучших времен. Не хочется, чтобы понадергали неудачных формулировок для заголовков. ⠀ Аккаунт отца в Инстаграме на данный момент закрыт. Если вы видите, что кто-то выдает себя за него — отправляйте жалобы в техподдержку, так как это могут быть вымогатели. Помните только, что есть фан-аккаунты. ⠀ Паблик в ВК «Свободу Михаилу Ефремову» я осуждаю, так как они заявили, что якобы помогли мне подготовить заявление на журналистов от НТВ, которые меня преследовали. Я с администрацией этого паблика не связывалась и не контактировала, и тем более не контактировала с их несуществующими юристами. ⠀ Плюс мне сообщили, что его ведет тот же человек, что и ведет паблик «Свободу Соколову». То есть, какой-то [высказывания вырезаны из соображения тактичности]. ⠀ Если они будут просить вас перевести куда-то деньги или подписать петицию — гоните их в шею. ⠀ Если я не ответил вам в Директ — не злитесь, я просто устал и мне тяжело дается общение с людьми в целом. ⠀ Я буду возвращаться к привычному режиму постинга. ⠀ Хорошего дня!

Публикация от  Анна Мария Ефремова (@amefremova)

От комментариев по поводу произошедшей аварии Анна-Мария воздержалась, сославшись на ту, что ее слова могут переврать.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Михаил Ефремов 8 июня в нетрезвом виде сел за руль и выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади. Его джип протаранил легковой автомобиль Lada, за рулем которого находился Сергей Захаров, приехавший на заработки в столицу. Он впоследствии скончался. Теперь заслуженному артисту грозит лишение свободы сроком до 12 лет.

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ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве
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