«Держится более или менее»: Дочь Ефремова о раскаянии отца после «пьяного» ДТП

Дочь заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова Анна-Мария в Instagram рассказала о состоянии отца после «пьяного» ДТП, в котором погиб курьер Сергей Захаров. Девушка отметила, что ее родитель сожалеет о произошедшем и раскаивается.

«С отцом общаюсь. Держится более или менее. Сожалеет. Раскаивается», — отметила она.

Анна-Мария сообщила подписчикам, что передала все их молитвы и сообщения поддержки отцу. Также она призвала фолловеров перестать предлагать ей услуги по чтению рук, кармы и натальной карты.

По словам дочери Ефремова, в последнее время на просторах сети распространилось много фейковой информации. Появляются страницы в социальных сетях, якобы принадлежащие артисту, просят подписать петицию в поддержку звезды и собирают деньги. По словам девушки, подобное поведение — дело рук мошенников.

«Аккаунт отца в Instagram на данный момент закрыт. Если вы видите, что кто-то выдает себя за него — отправляйте жалобы в техподдержку, так как это могут быть вымогатели. <…> Если они будут просить вас перевести куда-то деньги или подписать петицию — гоните их в шею», — написала она.

От комментариев по поводу произошедшей аварии Анна-Мария воздержалась, сославшись на ту, что ее слова могут переврать.