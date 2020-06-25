«За мной постоянно следят»: Бывшая жена Ефремова сдала анализ на наркотики

Бывшая супруга Михаила Ефремова актриса Ксения Качалина пожаловалась, что после решения ее дочери Анны-Марии взять над ней опеку, за ней постоянно следят, и она шагу не может ступить из дома. По ее словам, дочь считает ее наркозависимой и хочет отправить в психиатрическую больницу, поэтому она сдала тест на наркотики.

«За мной постоянно следят соседи, сотрудники полиции, какие-то люди от моей дочери, и я уже боюсь выходить из дома. Сижу на своей кухне, с кошками, и смотрю в окно. Анна-Мария хочет посадить меня в психушку, поэтому я и сделала анализ», — рассказала женщина в интервью «Экспресс-газете».

По ее словам, результат анализа оказался отрицательный. Женщина призналась, что никогда не любила наркотики и не принимала их, хотя именно ее многие обвиняют во всех несчастьях Михаила Ефремова, в крови которого нашли следы наркотиков во время смертельного ДТП.

Так, недавно жена актера Бориса Щербакова Татьяна Бронзова заявила, что в том, что Ефремов подсел на психотропные препараты виновата только его экс-супруга, которая является заядлой наркоманкой. По ее мнению, для актера встреча с Качалиной стала «большим несчастьем».

О том, что бывшая жена Ефремова страдает от наркозависимости неоднократно заявляла и ее дочь. 19-летняя Анна-Мария также обвиняет свою мать в алкоголизме и добивается ее принудительного лечения. Недавно она сообщила, что после ареста отца, устроившего смертельную аварию, будет вынуждена взять опеку над одинокой и немощной матерью.

Адвокат Анны-Марии также признал, что жизнь Ксении давно превратилась в сущий ад: в квартире — грязь, разбросанные бутылки из-под алкоголя, а сама актриса не работает и живет на деньги бывшего мужа.

Ранее 5-tv.ru писал, какие цели преследует Анна-Мария Ефремова, пожелавшая признать мать недееспособной.