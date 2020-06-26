Жителей Тегерана напугал мощный взрыв — «огненное» видео

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Вспышку, которая озарила небо, было видно за много километров от эпицентра ЧП.

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Фото, видео: Twitter@Yashar Huseyn; 5-tv.ru

Жителей столицы Ирана ночью напугала вспышка и мощный взрыв.

Люди предположили, что это - теракт. Но как стало известно позже, в Тегеране рядом с военной базой на воздух взлетел резервуар с газом. Начался пожар.

К этой минуте, как сообщают государственные телеканалы, возгорание локализовано, данных о погибших или пострадавших пока нет. Началось расследование причин взрыва.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Байкал стремительно теряет прозрачность.

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