На фанатской страничке Лизы Галкиной в Instagram появился архивный снимок, который привел в полое недоумение подписчиков. На фотографии, сделанной, по всей видимости, в апреле 2020 года, Алла Пугачева стоит, обняв Лизу и Гарри.

«День рождения мамы. Все счастливы», — подписано фото.

При этом, по всеобщему признанию пользователей, Алла Борисовна совершенно не похожа на себя, да и дети тоже. Многим показалось, что с Лизой и Гарри сфотографировалась Анита Цой.

«А мама где?»

«Вообще-то это не Алла, сразу видно, что другой человек»

«Я думаю это не Алла, а ее двойник. А может фотошоп…»

«Фотошоп, похожа на Аниту Цой».

«Это же Анита Цой! И Лиза совсем не похожа на себя».

«Алла стала похожа на сбросившую вес Аниту Цой».

«Отфильтровали — ужас просто!»

«Зачем так отфотошопили Аллу? Она и так нормальная», — возмущаются комментаторы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что певицу Валерию в очках и в медицинской маске приняли за Аллу Пугачеву.