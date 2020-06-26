«А мама где?» — Пользователи перепутали Пугачеву с Анитой Цой на фото с детьми

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Светлана Александрова
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Архивный симок на фанатской страничке Лизы Галкиной вызвал недоумение подписчиков.

«А мама где?» — Пользователи перепутали Пугачеву с Анитой Цой на фото с детьми

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda, Anatoly Lomokhov

На фанатской страничке Лизы Галкиной в Instagram появился архивный снимок, который привел в полое недоумение подписчиков. На фотографии, сделанной, по всей видимости, в апреле 2020 года, Алла Пугачева стоит, обняв Лизу и Гарри.

«День рождения мамы. Все счастливы», — подписано фото.

 
 
 
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День рождения мамы ❤️ Все счастливы 🌹 #елизаветагалкина #гарригалкин #аллапугачева #примадонна

Публикация от  Елизавета Галкина (@elizaveta_galkinaa)

При этом, по всеобщему признанию пользователей, Алла Борисовна совершенно не похожа на себя, да и дети тоже. Многим показалось, что с Лизой и Гарри сфотографировалась Анита Цой.

«А мама где?»

«Вообще-то это не Алла, сразу видно, что другой человек»

«Я думаю это не Алла, а ее двойник. А может фотошоп…»

«Фотошоп, похожа на Аниту Цой».

«Это же Анита Цой! И Лиза совсем не похожа на себя».

«Алла стала похожа на сбросившую вес Аниту Цой».

«Отфильтровали — ужас просто!»

«Зачем так отфотошопили Аллу? Она и так нормальная», — возмущаются комментаторы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что певицу Валерию в очках и в медицинской маске приняли за Аллу Пугачеву.

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