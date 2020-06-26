«А мама где?» — Пользователи перепутали Пугачеву с Анитой Цой на фото с детьми
Архивный симок на фанатской страничке Лизы Галкиной вызвал недоумение подписчиков.
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda, Anatoly Lomokhov
На фанатской страничке Лизы Галкиной в Instagram появился архивный снимок, который привел в полое недоумение подписчиков. На фотографии, сделанной, по всей видимости, в апреле 2020 года, Алла Пугачева стоит, обняв Лизу и Гарри.
«День рождения мамы. Все счастливы», — подписано фото.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
День рождения мамы ❤️ Все счастливы 🌹 #елизаветагалкина #гарригалкин #аллапугачева #примадонна
При этом, по всеобщему признанию пользователей, Алла Борисовна совершенно не похожа на себя, да и дети тоже. Многим показалось, что с Лизой и Гарри сфотографировалась Анита Цой.
«А мама где?»
«Вообще-то это не Алла, сразу видно, что другой человек»
«Я думаю это не Алла, а ее двойник. А может фотошоп…»
«Фотошоп, похожа на Аниту Цой».
«Это же Анита Цой! И Лиза совсем не похожа на себя».
«Алла стала похожа на сбросившую вес Аниту Цой».
«Отфильтровали — ужас просто!»
«Зачем так отфотошопили Аллу? Она и так нормальная», — возмущаются комментаторы.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что певицу Валерию в очках и в медицинской маске приняли за Аллу Пугачеву.
Читайте также
37%
0.63 78.06
0.30
Нашли ошибку?