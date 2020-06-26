Мурашко: в России привиты от инфекций 96% детей

Прививки от различных инфекций имеют 96% российских детей, и это один из самых высоких показателей в мире. Такие данные привел на коллегии Минздрава РФ его глава Михаил Мурашко.

«Ежегодно в рамках Национального календаря профилактических прививок иммунизируется 96% детского населения. Это один из самых высоких показателей иммунизации в мире», — цитирует министра РИА Новости.

Глава Минздрава сообщил также, что охват населения страны вакцинацией против гриппа с 2006 года увеличился в 2,7 раза, а заболеваемость гриппом при этом снизилась в 9,4 раза. По его словам, сейчас рассматривается возможность расширения национального календаря прививок с включением в нее вакцин от целого ряда инфекций.

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