«Женщина, которая молодеет»: как с 70-х годов менялась Алла Пугачева

Все профессиональные заслуги Аллы Пугачевой едва ли перечислит самый строгий биограф. Притом, что грани таланта главной звезды отечественной эстрады никогда не сводились к одному вокальному искусству. Певица, автор песен, продюсер, эстрадный режиссер, киноактриса и телеведущая — вот лишь основной перечень ее ипостасей. А сценических воплощений поп-дивы насчитывается в разы больше. Ее чувство стиля, тяга к экспериментам, способность молодеть и оставаться интересной зрителям из поколения в поколение — особая тема для обсуждения. О том, как любимица миллионов менялась внешне на протяжении всей карьеры до наших дней, вспомнил 5-tv.ru.

Вторая половина 70-х

Instagram @alla_orfey

В этот период Пугачева заявила о себе как самостоятельная артистка на весь Советский Союз и перешла от участия в ансамблях к сольной сценической программе. Ей рукоплескали зрители ряда международных фестивалей. По радио зазвучали ее первые хиты, начиная с «Арлекино». На афишах стало красоваться ее имя. Уже на старте сольной карьеры Пугачева начала экспериментировать со сценическими образами. Она появлялась перед публикой то в джинсах и свитере, то в облегающем платье, выступала и с прямыми волосами, и с кудрями, и с короткой стрижкой.

Первая половина 80-х

Instagram @alla_orfey

Вышедший на экраны в 1979-м фильм «Женщина, которая поет» закрепил за Пугачевой статус одной из первых певиц СССР. В этой картине впервые появилась вещь, которая станет основной частью стиля артистки на долгие годы. В период работы над лентой модельер Вячеслав Зайцев создал для нее малиновый балахон. Впоследствии она перепробует балахоны разных цветов и остановится на черном. В первой половине 80-х Примадонна стала выходить на сцену преимущественно с одной прической — модной в те годы химической завивкой и начала ярче краситься. В ее макияже появились цветовые акценты на губах и глазах.

Вторая половина 80-х

Instagram @orbakaite_k

Плотное сотрудничество и роман с рокером Владимиром Кузьминым в 1986 году сильно повлиял на репертуар и внешность Аллы Пугачевой. Вместе с лидером группы «Динамик» артистка выпустила рок-альбом «Две звезды» и начала часто появляться в рок-тусовках. В тот период она избрала себе хулиганистый образ: кожаные куртки, заклепки, цепи, перчатки, свободные пиджаки и галстуки. Густые кудряшки чередовались с по-модному растрепанными волосами. Тогда 37-летняя певица стала набирать вес, что добавляло ей возраста. Но все же старалась выглядеть под стать 31-летнему Кузьмину.

Первая половина 90-х

Instagram @alla_orfey

На стыке десятилетий репертуар Пугачевой заметно смягчился в сторону поп-музыки. При этом певица внешне сделалась еще радикальнее: лосины в обтяжку, мини-шорты, платья с пышными юбками, жакеты с животными принтами, джинсовые куртки. В ее гардеробе впервые появились шляпы. Сценические наряды артистка дополняла броским макияжем и вызывающими укладками волос в стиле хаус, либо стрижками с начесом. 90-е диктовали свои экстремальные веяния. Пугачева стремилась быть на одной волне с новыми звездами и молодеть. Тем более что на смену Кузьмину рядом с ней появился певец Сергей Челобанов, который был моложе артистки на 12 лет.

Вторая половина 90-х

Instagram @alla_orfey

С середины десятилетия Примадонна вновь поменяла стиль. Пугачева стала более утонченной, превратилась из бунтарки в светскую даму: высокие каблуки, строгие платья, разнообразные шляпы. К этому ее обязывал статус безоговорочной звезды номер один и «крестной мамы» российской поп-музыки. А быть может, так воздействовал на нее новый избранник — Филипп Киркоров, который был на 18 лет моложе. К несчастью народной артистки, она начала стремительно поправляться. Скрывать фигуру ей помогли все те же черные балахоны.

2000-е

Instagram @maxgalkinru

Для набравшей вес звезды балахоны и одежды в стиле оверсайз превратились в главные предметы гардероба. Пугачева эффектно скрывала проблемные зоны и притом одевалась эпатажно. Она перестала использовать преимущественно черные цвета и переключилась на яркие краски. Не исключено, что они отражали ее внутренне состояние. Жизнь звезды в тот период раскрасил и оживил новый возлюбленный — смешной и энергичный Максим Галкин. Будучи моложе на 27 лет, юморист дал женщине, которая поет, стимул к очередному омоложению. Примадонна начала проводить в гримерных больше времени, что позволило ей оставаться по-прежнему блистательной.

2010-е

Instagram @alla_orfey

Спустя десять лет с начала романа с Галкиным Пугачева вышла за него замуж. Это спровоцировало новый всплеск популярности уже не часто выступавшей на тот момент певицы. Повышенное внимание к ее персоне и статус жены 35-летнего артиста подстегнул поп-диву к радикальным изменениям внешности. На этот раз дело не стало за модными сценическими костюмами. И каждодневного грима оказалось ей недостаточно. Народная любимица сильно похудела. Такой стройной ее не видели с раннего этапа карьеры. В апреле 2019 года в Кремлевском дворце прошел концерт, посвященный 70-летию артистки. Этим выступлением она показала, что по-прежнему остается Примадонной, способна петь и в свои годы давать фору дамам куда моложе нее.

Ранее 5-tv.ru писал, как с годами менялась Маша Малиновская.