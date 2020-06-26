Кирилл Серебренников получил условный срок

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Марина Неруцких
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Режиссер, а также продюсеры Алексей Малобродский и Юрий Итин признаны виновными по делу о хищении 129 миллионов рублей.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Режиссер Кирилл Серебренников, а также продюсеры Алексей Малобродский и Юрий Итин получили условные сроки в деле о хищении 129,8 миллионов рублей.

Согласно приговору Мещанского суда Кирилл Серебренников приговорен к трем годам условного заключения и штрафу — 800 тысяч рублей.

Юрий Итин приговорен к трем годам условно и штрафу 200 тысяч рублей. 

Алексея Малобродского приговорили к двум годам условно и штрафу 300 тысяч рублей.

Суд постановил взыскать с приговоренных Серебренникова, Итина, Малобродского обоюдно 129 миллионов рублей в размере ущерба Минкульта. Им также запрещено занимать административные должности в государственных учреждениях.

Статья экс-чиновницы Минкульта Софьи Апфельбаум была переквалифицирована с мошенничества на халатность. Обвиняемой грозил штраф. Однако от наказания в виде штрафа Апфельбаум была освобождена по истечению срока давности.

По версии следствия, Серебренников, Малобродский и Итин похитили около 130 миллионов из 214 миллионов рублей, выделенных в 2011–2014 годах «Седьмой студии» на развитие и продвижение современного искусства РФ в рамках проекта «Платформа». Кирилл Серебренников свою вину отрицает.

Дело бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой выделено в отдельное производство, так как она, в отличие от всех остальных фигурантов дела единственная в ходе расследования признала вину и заключила досудебное соглашение, а также дала показания на бывших коллег.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что помощницу Элины Быстрицкой приговорили к трем с половиной годам лишения свободы.

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