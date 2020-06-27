«Водная королева»: абсолютно голая модель Зуева публично приняла ванну

Российская модель Екатерина Зуева выложила снимок из ванной без лишних прелюдий. Обнажившись, девушка решила не заморачиваться, и не стала пояснять, зачем отважилась опубликовать этот снимок.

«Лень придумывать подпись», — заявила Зуева.

В кадре она сидит нагая в ванне, лишь на треть заполненной водой и пеной, спиной к зрителю. Отдельную пикантность снимку придает татуировка в виде звездной дорожки, идущая от затылка к позвоночнику.

Instagram @zuueva

Поклонники не нуждались в пояснениях модели и просто принялись забрасывать ее комплиментами.

«Когда пальцы касаются неба»

«Водная королева»

«Подписи излишни»

«Достаточно воды, чтобы угодить мне и всем остальным», — писали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как полностью голая Зуева назвала себя витамином для поклонников.