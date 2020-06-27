«Водная королева»: абсолютно голая модель Зуева публично приняла ванну
Девушка выложила фото и призналась, что ей лень придумывать к нему подпись.
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Фото, видео: Instagram @zuueva
Российская модель Екатерина Зуева выложила снимок из ванной без лишних прелюдий. Обнажившись, девушка решила не заморачиваться, и не стала пояснять, зачем отважилась опубликовать этот снимок.
«Лень придумывать подпись», — заявила Зуева.
В кадре она сидит нагая в ванне, лишь на треть заполненной водой и пеной, спиной к зрителю. Отдельную пикантность снимку придает татуировка в виде звездной дорожки, идущая от затылка к позвоночнику.
Поклонники не нуждались в пояснениях модели и просто принялись забрасывать ее комплиментами.
«Когда пальцы касаются неба»
«Водная королева»
«Подписи излишни»
«Достаточно воды, чтобы угодить мне и всем остальным», — писали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как полностью голая Зуева назвала себя витамином для поклонников.
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