Нужен ли веский повод женщине, чтобы изменить прическу? Судя по тому, как легко на смену имиджа решилась супруга скандально известного рэпера Джигана Оксана Самойлова, кажется, что нет.

Вечером 26 июня бизнесвумен выложила в Instagram несколько видео с похода в салон красоты. И в этом нет ничего удивительно: ведь матери четверых детей необходимо хоть иногда побаловать себя чем-нибудь особенным. На этот раз дело не ограничилось красивым маникюром и масочками для лица: звезда решила избавиться от назойливых длинных волос. Несколько взмахов ножницами и вместо «прически Рапунцель» — кокетливое удлиненное каре.

«Я решилась и стриганула сантиметров десять! Хотела еще короче, но подумала, сначала к такой длине привыкнуть надо. Как думаете, надо короче сделать?» — обратилась за советом к фолловерам звезда.

Instagram @buzova86

Она также добавила, что решила устроить праздник не только себе, но и очаровательным дочкам.

«Лея вчера заявила, что намерена сбрить себе полголовы, а вторую покрасить в фуксию. В итоге: заплели ей тугие косички на полголовы и затонировали в розовый (он смоется через неделю, если что). И Ариела за компанию. Майя уснула, пока ей сушили волосы», — рассказала о приключениях звездного семейства Самойлова.

В комментариях под постом на тему новой прически звезды разразилась настоящая дискуссия. Те, кто долго следил за жизнью Оксаны, высказали предложение, что это — возможность избавиться от груза негатива, накопленного за период скандалов с Джиганом. Другие же уверяли, что новая стрижка — банальная жажда перемен, без иного подтекста.

«Какая психологическая трансформация без священного каре?!»

«Главное — брови не сбрила, и то хорошо!»

«Как я вас понимаю! Недавно убрала длину и так легко себя чувствую!»

«Оксана, прекрасно! И можно покороче!»

«Неужели скоро развод? Обидно…» — констатировали поклонники звезды.

Ранее 5-tv.ru показал, как преобразилась Оксана Самойлова, кардинально изменив цвет волос.