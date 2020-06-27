Федосеева-Шукшина предполагает, что Алибасова могут удерживать против его воли

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Нюра Незванова
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Супруга основателя группы «На-На» планирует обратиться в полицию, если Бали Алибасов не объявится в ближайшее время.

Федосеева-Шукшина предполагает, что Алибасова могут удерживать против его воли

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Лидия Федосеева-Шукшина грозится отправиться в полицию, если ее супруг Бари Алибасов не объявится. Руководитель группы «На-На» пропал три недели назад. Как рассказывал 5-tv.ru, выяснилось, что Алибасов все это время находился на лечении в наркологической больнице. 25 июня именитого пациента перевели в психиатрическую клинику с амнестическим синдромом на почве употребления алкоголя.

Актриса предполагает, что ее мужа могут удерживать в клинике против его воли. О позиции звезды в интервью «Собеседнику» рассказала адвокат актрисы Юлия Вербицкая (Линник). По ее словам, они неоднократно пытались найти исчезнувшего продюсера, однако все попытки оказывались тщетными.

«После высказываний его сына Бари-младшего, что „папа не в себе и его режим не допускает общения и телефонных разговоров“, мы опасаемся, не в дом ли скорби поместили известного продюсера? Не удерживают ли где-то против его воли? Лидия Николаевна выражает крайнюю обеспокоенность пропажей супруга. Если он не появится и на следующей неделе, не исключена возможность обращения в компетентные органы по факту пропажи человека», — сказала Юлия Вербицкая (Линник).

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в отношениях молодоженов пошла трещина. Виной всему стала недвижимость. Актриса переписала квартиру в Новой Москве, купленную не так давно, на мужа, Бари Алибасова. Позже он оформил это жилье на своего личного помощника, Сергея Моцаря.

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