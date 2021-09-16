Спящие вместе: немецкие ученые доказали пользу сна супругов в одной постели

Немецкие ученые в ходе исследования доказали пользу сна супругов в одной постели, пишет сайт KP.RU. Для участия в эксперименте были приглашены 12 гетеросексуальных пар, которым было предложено провести несколько ночей в специальной лаборатории. Каждого испытуемого подключили к аппарату полисомнографии и снимали большое количество параметров.

Прибор фиксировал мозговые волны, работу сердечно-сосудистой системы и даже движения глазных яблок. Перед участием в исследовании пары прошли психологическое тестирование — рассказывали о длительности отношений, а также о чувствах друг к другу. По словам специалистов, результаты эксперимента стали весьма любопытными.

Так называемая фаза быстрого сна у спящих вместе партнеров оказалась более продолжительной. Этот период занимает порядка 25% ночного отдыха и его достаточно нелегко «нарушить». Мозг человека во время «быстрого сна» уходит в перезагрузку и стирает накопленную за день ненужную информацию. Именно в этот момент человек видит яркие и красочные сны. Психологи уверены, что в этот период происходит нормализация эмоционального фона — переживания и стрессы улетучиваются.

Также было установлено, что пары во время сна «бок о бок» синхронизируют схемы отдыха. Это аспект напрямую связан с глубиной отношений между партнерами. Иначе говоря, чем выше участники исследования оценивали значимость их отношения к жизни, тем сильнее «настраивались» друг на друга.

Помимо прочего, специалисты отметили увеличение количества движений конечностей у тех, кто спит на одной кровати. Архитектура сна при этом остается в неизменном виде.

Авторы эксперимента пришли к выводу, что совместный сон с партнером способствует дополнительным импульсам в плане психического здоровья, развития памяти и обретения творческих навыков при решении ряда проблем.

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