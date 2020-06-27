Очевидцы сообщили о возгорании в здании факультета ядерной физики МГУ

Очевидцы сообщили о пожаре в отдельно стоящем здании факультета ядерной физики МГУ в Москве. По их словам, возгорание произошло в подвале. Предположительно, загорелся электрический щиток на площади в два квадратных метра.

Наблюдается плотное задымление. Никто не пострадал.