Очевидцы сообщили о возгорании в здании факультета ядерной физики МГУ

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Нюра Незванова
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По предварительным данным, загорелся электрический щиток в подвале.

Очевидцы сообщили о возгорании в здании факультета ядерной физики МГУ

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

Очевидцы сообщили о пожаре в отдельно стоящем здании факультета ядерной физики МГУ в Москве. По их словам, возгорание произошло в подвале. Предположительно, загорелся электрический щиток на площади в два квадратных метра.

Наблюдается плотное задымление. Никто не пострадал.

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