Очевидцы сообщили о возгорании в здании факультета ядерной физики МГУ
По предварительным данным, загорелся электрический щиток в подвале.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев
Очевидцы сообщили о пожаре в отдельно стоящем здании факультета ядерной физики МГУ в Москве. По их словам, возгорание произошло в подвале. Предположительно, загорелся электрический щиток на площади в два квадратных метра.
Наблюдается плотное задымление. Никто не пострадал.
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