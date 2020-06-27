«Дава использовал Карину»: почему разошлись пути возлюбленного Бузовой и Кросс

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Светлана Александрова
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Давид Манукян и Карина Кросс вместе покоряли интернет-пространство, однако в прошлом году их сотрудничество прекратилось.

«Дава использовал Карину»: почему разошлись пути возлюбленного Бузовой и Кросс

Фото: Instagram @karinakross

Актриса и Instagram-блогер Карина Кросс, ставшая известной благодаря участию в сериале «Молодежка», интернет-пространство покоряла вместе с Давидом Манукяном. Они так часто появлялись в совместных юмористических роликах, что многие были уверены, что связывает их не только дружба. Однако в прошлом году неожиданно этот творческий союз прекратил существование. Некоторые подозревали, что виной всему Ольга Бузова, но сама Карина называла это «бредом».

Как пишет StarHit, просто в какой-то момент Кросс поняла, что партнер относится к ней потребительски. Девушка считает, что своей популярностью Манукян обязан именно ей, она отдавала коллеге лучшие сценарии, поддерживала на своей площадке в сети, но так и не дождалась благодарности.

«В итоге он рос, а я — нет. Хотя я писала и снимала. Все делала я», — цитирует Кросс издание.

Слова Карины Кросс подтвердил и модный 20-летний блогер Женя Ершов YouTube-шоу «Пушка». Он утвердительно ответил на прямой вопрос ведущей, использовал ли Дава напарницу как ресурс. По словам Ершова, он перестал общаться с Манукяном и его не интересует, чем занимается бывший товарищ. Но, подчеркивает молодой человек, никакой вражды нет, и плохим человеком он Манукяна не считает.

«Были конфликты: то он цеплял нас в сторис, то мы его. Какие-то детские выпады… Но ничего уже нет. Мы все забыли», — заявил Ершов.

В отличие от бойфренда Ольги Бузовой, он признает, что узнаваем в сети благодаря Карине, которая делится с ним ценными советами и вдохновляет на съемки новых роликов.

«Я убедил ее том, что она сама как творческая единица очень сильная, и ей нужно делать больше для себя, для своего контента. Она прислушалась, хотя раньше считала, что рядом должен быть человек, которому нужно отдавать. Она почему-то была уверена, что иначе не сможет существовать», — поделился блогер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о конфликте Давида Манукяна с рэпером Серегой из-за «Черного бумера».

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