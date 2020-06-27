Видео: Zivert, Моргенштерн и Клава Кока поздравляют выпускников

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Ирина Дряхлова
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ВКонтакте проходит масштабный онлайн-выпускной. Зрители увидят новый клип Моргенштерна на песню Cadillac и выступления популярных российских исполнителей.

Фото, видео: Instagram @_zivert, @morgen_shtern, @klavacoca

В социальной сети ВКонтакте 27 июня пройдет трансляция «Основной выпускной» для тех, кто окончил школу в период пандемии. С 18:00 в прямом эфире выступят Баста, Тимати, Тима Белорусских, NILETTO, Zivert и другие популярные исполнители.

Организаторы подготовили для зрителей несколько сюрпризов. Специальный гость трансляции рэпер Моргенштерн представит свой новый клип на песню Cadillac. Выхода видео поклонники с нетерпением ждали несколько месяцев.

Во время онлайн-выпускного зрители смогут пообщаться со звездами, поучаствовать в конкурсах, выиграть iPhone, AirPods и другие призы. Ведущие шоу — Ида Галич, Владимир Маркони и голосовая помощница «Маруся».

В 2020-м из-за пандемии коронавируса празднования выпускных были перенесены в онлайн. 27 июня проходит Всероссийский выпускной. Его финал — праздник «Алые паруса». Трансляция шоу начнется 22:30 в эфире Пятого телеканала и на сайте 5-tv.ru.

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