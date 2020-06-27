Олимпийская чемпионка Алина Загитова пожелала выпускникам 2020 года удачи на экзаменах. Видеообращение было показано в социальных сетях конкурса «Большая перемена».

«Дорогие участники конкурса „Большая перемена“. В этом году, как и многие из вас, я заканчиваю школу. Сегодня у нас с вами самый необычный выпускной. Впереди еще сдача ЕГЭ, поэтому всем нам желаю хорошо сдать экзамены. Желаю нам удачи!» — сказала Загитова.

В этом году Алина Загитова сама заканчивает школу, полтора месяца назад ей исполнилось 18 лет.

Конкурс «Большая перемена» — это всероссийский проект для школьников 8–10 классов, в рамках которого они выполняют задания по девяти дисциплинам: от экологии до истории.

Также сегодня пройдет первый в истории Всероссийский онлайн-выпускной. В 14:00 на платформе «ВК» начнется онлайн-концерт с участием популярных исполнителей и блогеров, а завершится день грандиозным праздником выпускников «Алые паруса — 2020». Следить за трансляцией можно на сайте 5-tv.ru.