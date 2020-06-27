Загитова пожелала выпускникам удачи на экзаменах — видео
В этом году олимпийская чемпионка сама заканчивает 11-й класс.
Закрыть
Смотрите также:
Видео: участница Парада Победы в Калининграде потеряла туфлю, но не сломала строй
Калининградская «Золушка» рассказала, как потеряла туфельку на Параде
Видео с места гибели юной миллионерши Насти Тропицель на Бали
Ставшая миллионершей в 15 лет блогер Настя Тропи разбилась на байке на Бали
Собчак поддержала версию о новой возлюбленной Харламова
«Маленькое черное платьице по-сельски»: Лиза Галкина устроила показ мод в прачечной
Летнее солнцестояние! Что можно и нельзя делать в этот день
Гарик Бульдог Харламов объявил о разводе с Кристиной Асмус
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 22 по 28 июня
«Онемеченные судьбы»: что стало с детьми, которых нацисты забрали для проекта Гиммлера
Фото, видео: Instagram @azagitova; «Большая перемена»; 5-tv.ru
Олимпийская чемпионка Алина Загитова пожелала выпускникам 2020 года удачи на экзаменах. Видеообращение было показано в социальных сетях конкурса «Большая перемена».
«Дорогие участники конкурса „Большая перемена“. В этом году, как и многие из вас, я заканчиваю школу. Сегодня у нас с вами самый необычный выпускной. Впереди еще сдача ЕГЭ, поэтому всем нам желаю хорошо сдать экзамены. Желаю нам удачи!» — сказала Загитова.
В этом году Алина Загитова сама заканчивает школу, полтора месяца назад ей исполнилось 18 лет.
Конкурс «Большая перемена» — это всероссийский проект для школьников 8–10 классов, в рамках которого они выполняют задания по девяти дисциплинам: от экологии до истории.
Также сегодня пройдет первый в истории Всероссийский онлайн-выпускной. В 14:00 на платформе «ВК» начнется онлайн-концерт с участием популярных исполнителей и блогеров, а завершится день грандиозным праздником выпускников «Алые паруса — 2020». Следить за трансляцией можно на сайте 5-tv.ru.
Читайте также
51%
-0.34 77.54
-0.52
Нашли ошибку?