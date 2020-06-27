«Смешной утенок, сейчас лебедь!» — Фанаты обсуждают фото Галкина «из прошлого века»

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Светлана Александрова
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Артист порадовал поклонников целой галереей архивных снимков.

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Фото, видео: Instagram @maxgalkinru

Максим Галкин субботним утром порадовал своих подписчиков в Instagram целой серией архивных снимков, на которых запечатлен совсем юным в разных ситуациях, но всегда — на отдыхе. На фото — Галкин на пляже, Галкин на горных лыжах, Галкин на водных лыжах, играющий в боулинг Галкин.

«Мои фотки из прошлого века. Какая вам больше нраа? Номер, сестра!» — подписал галерею артист.

Instagramm maxgalkinruu

Поклонники принялись с энтузиазмом разглядывать и обсуждать фотографии. Многих привели в восторг желтые кроссовки юмориста на одной из фографий. Но больше всех озадачил пользователей самый первый снимок — некоторые отказались признавать в лежащем на песке молодом человеке с африканским загаром Максима Галкина.

«Словно совсем другой человек, не имеющий ничего общего с Максимом Галкиным. Может вы нас разыграли?»

«Первая просто огонь! Джеймс Дин!»

«На первой подумала, что Билан»

«На Энрике Иглесиаса похожи чем-то»

«Я вспомнила почему-то Сергея Бодрова»

«Мне кажется больше на Дюжева»

«Сейчас выглядит Максим лучше! В прошлом смешной утенок! А сейчас лебедь!»

«Из этих фото я поняла, что у нас сейчас мода из прошлого века на стиле»

«Максим, как вам удается становиться только краше с каждым годом?» — пишут комментаторы.

Ранее, как писал 5-tv.ru, Максим Галкин рассказал в соцсетях о своем отце, прошедшем путь от солдата до генерал-полковника, и поделился архивной фотографией своего выдающегося родителя.

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