Более 100 тысяч вакансий подготовили для выпускников вузов в России

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Алиса Старжевская
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Сервис поможет найти работу недавним студентам, у которых мало или нет профессионального опыта.

Более 100 тысяч вакансий подготовили для выпускников вузов в России

Фото: www.globallookpress.com / Julian Stratenschulte

К Всероссийскому студенческому онлайн-выпускному платформа «Россия — страна возможностей» подготовила подарок — разработала сервис для выпускников российских вузов — дайджест.времякарьеры.рф. На информационном портале представлено свыше 100 000 вакансий и стажировок.

Как заявил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров, вакансии были подобраны для людей, у которых мало или нет опыта работы. Портал был создан совместно с Минобрнауки России, Уральским федеральным университетом и крупнейшим сервисом по поиску работы в России hh.ru.

По словам ректора Уральского федерального университета Виктора Кокшарова, сервис помогает выпускникам на всех этапах трудоустройства «от составления резюме до финальных интервью и первых дней работы». Недавним студентам предлагаются вакансии как на полный день, так и с возможностью удаленной работы. Кроме того, доступны вакансии с гибким графиком, стажировки и волонтерство.

«Подобрать подходящую работу можно по географии или желаемой сфере деятельности. Возможен поиск и по названиям вакансии или конкретной компании-работодателя. Гибкая система фильтров помогает подобрать предложения работодателей не только на полный день, но и найти удаленную работу или вакансии с гибким графиком. Доступны также стажировки и волонтерские позиции», — говорится в сообщении пресс-службы АНО «Россия — страна возможностей».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил выпускников с окончанием школы и призвал их не пропустить зрелищное шоу «Алые паруса», которое в этом году пройдет в телевизионном формате.

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