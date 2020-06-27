Эпичное падение башенного крана в Татарстане попало на видео

В Набережных Челнах разыгралась непогода. Сильные порывы ветра сорвали крышу местного детсада, привели к отключению электричества в Елабужском районе и уронили башенный строительный кран.

Видео с моментом падения очевидец опубликовал в группе «Метеодневник» во «Вконтакте». На кадрах видно, что на улице очень сильный ветер. В какое-то мгновение кран начинается наклоняться, после чего неумолимо падает на землю.

По сообщениям местных СМИ, обошлось без пострадавших, так как на стройке не было рабочих. В регионе объявлено штормовое предупреждение.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что водяной смерч сняли на видео в американском штате Алабама.