Эпичное падение башенного крана в Татарстане попало на видео

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Максим Чугункин
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Поскольку на стройке не было рабочих, никто не пострадал.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Altan Gocher; ВКонтакте @meteodnevnik

В Набережных Челнах разыгралась непогода. Сильные порывы ветра сорвали крышу местного детсада, привели к отключению электричества в Елабужском районе и уронили башенный строительный кран.

Видео с моментом падения очевидец опубликовал в группе «Метеодневник» во «Вконтакте». На кадрах видно, что на улице очень сильный ветер. В какое-то мгновение кран начинается наклоняться, после чего неумолимо падает на землю.

По сообщениям местных СМИ, обошлось без пострадавших, так как на стройке не было рабочих. В регионе объявлено штормовое предупреждение.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что водяной смерч сняли на видео в американском штате Алабама.

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