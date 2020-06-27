Эпичное падение башенного крана в Татарстане попало на видео
Поскольку на стройке не было рабочих, никто не пострадал.
Закрыть
Смотрите также:
Видео: участница Парада Победы в Калининграде потеряла туфлю, но не сломала строй
Калининградская «Золушка» рассказала, как потеряла туфельку на Параде
Видео с места гибели юной миллионерши Насти Тропицель на Бали
Ставшая миллионершей в 15 лет блогер Настя Тропи разбилась на байке на Бали
Собчак поддержала версию о новой возлюбленной Харламова
«Маленькое черное платьице по-сельски»: Лиза Галкина устроила показ мод в прачечной
Летнее солнцестояние! Что можно и нельзя делать в этот день
Гарик Бульдог Харламов объявил о разводе с Кристиной Асмус
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 22 по 28 июня
«Онемеченные судьбы»: что стало с детьми, которых нацисты забрали для проекта Гиммлера
Фото, видео: www.globallookpress.com / Altan Gocher; ВКонтакте @meteodnevnik
В Набережных Челнах разыгралась непогода. Сильные порывы ветра сорвали крышу местного детсада, привели к отключению электричества в Елабужском районе и уронили башенный строительный кран.
Видео с моментом падения очевидец опубликовал в группе «Метеодневник» во «Вконтакте». На кадрах видно, что на улице очень сильный ветер. В какое-то мгновение кран начинается наклоняться, после чего неумолимо падает на землю.
По сообщениям местных СМИ, обошлось без пострадавших, так как на стройке не было рабочих. В регионе объявлено штормовое предупреждение.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что водяной смерч сняли на видео в американском штате Алабама.
Читайте также
56%
-0.34 77.54
-0.52
Нашли ошибку?