Напоминает Сайлент Хилл: Водяной смерч сняли на видео в американском штате Алабама

Водяной смерч очевидцы сняли на видео в американском штате Алабама. На юг США обрушился тропический шторм «Кристобаль», который сформировался в Мексиканском заливе.

На кадрах, записанных в курортном городе Галф Шорс, запечатлен вихрь, поднявшийся над водной поверхностью. Максимальная скорость ветра превышает 23,8 метра в секунду. Все пространство вокруг застилает густой туман. Картина кажется довольно устрашающей и даже напоминает Сайлент Хилл.

Накануне синоптики сообщали, что тропический шторм, накрывший Алабаму, может стать причиной наводнений и обильных осадков. Жители штата были предупреждены об ожидающихся погодных катаклизмах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пять человек погибли во время торнадо в США.