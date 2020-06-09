Напоминает Сайлент Хилл: Водяной смерч сняли на видео в американском штате Алабама
Вихрь воздуха и воды образовался над поверхностью Мексиканского залива.
Закрыть
Смотрите также:
«Сердце разрывается»: в сети поддержали Норкина, опубликовавшего фото с похорон жены
Видео: В США люди вышли на защиту русского ресторана от толпы протестующих
«Он мне сам советовал»: Жорин назвал вероятную причину исчезновения Алибасова
В МИД РФ деликатно ответили Трампу на приглашение на саммит G7
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 5 июня, для всех знаков зодиака
Шанс начать жизнь заново: Василиса Володина о плюсах и минусах предстоящего коридора затмений
«Неземная красота!» — Гузеева показала, как выглядела в 18 лет
Американцы восхитились русской защитой ресторана Pushkin в США от протестующих
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 7 июня, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 6 июня, для всех знаков зодиака
Фото, видео: www.globallookpress.com / Peter Seyfferth; Mynbc15.com
Водяной смерч очевидцы сняли на видео в американском штате Алабама. На юг США обрушился тропический шторм «Кристобаль», который сформировался в Мексиканском заливе.
На кадрах, записанных в курортном городе Галф Шорс, запечатлен вихрь, поднявшийся над водной поверхностью. Максимальная скорость ветра превышает 23,8 метра в секунду. Все пространство вокруг застилает густой туман. Картина кажется довольно устрашающей и даже напоминает Сайлент Хилл.
Накануне синоптики сообщали, что тропический шторм, накрывший Алабаму, может стать причиной наводнений и обильных осадков. Жители штата были предупреждены об ожидающихся погодных катаклизмах.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что пять человек погибли во время торнадо в США.
- 8 июн
- В каких регионах России ожидается 30-градусная жара?
- 8 июн
- В МЧС предупредили петербуржцев о ветре и грозах в понедельник
- 7 июн
- На Россию идет аномальная жара. Как правильно питаться и заниматься спортом
- 5 июн
- Смерч повредил десятки строений в Псковской области
- 5 июн
- Аномалии лета 2020: какие сюрпризы приготовила погода
- 4 июн
- На Северном Кавказе устраняют последствия мощного урагана
- 4 июн
- В Гидрометцентре рассказали о «сумасшедшей» жаре на следующей неделе в Москве
- 4 июн
- Не менее девяти человек погибли в Йемене из-за проливных дождей
- 4 июн
- Ливень, гроза, шквалистый ветер: Северный Кавказ оказался в эпицентре урагана
- 4 июн
- Видео: Ливень, град и шквалистый ветер обрушились на Чеченскую Республику
Читайте также
83%
-0.32 77.19
-0.78
Нашли ошибку?