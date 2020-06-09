Напоминает Сайлент Хилл: Водяной смерч сняли на видео в американском штате Алабама

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Карина Бернтгольц
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Вихрь воздуха и воды образовался над поверхностью Мексиканского залива.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Peter Seyfferth; Mynbc15.com

Тема:
Погода

Водяной смерч очевидцы сняли на видео в американском штате Алабама. На юг США обрушился тропический шторм «Кристобаль», который сформировался в Мексиканском заливе.

На кадрах, записанных в курортном городе Галф Шорс, запечатлен вихрь, поднявшийся над водной поверхностью. Максимальная скорость ветра превышает 23,8 метра в секунду. Все пространство вокруг застилает густой туман. Картина кажется довольно устрашающей и даже напоминает Сайлент Хилл.

Накануне синоптики сообщали, что тропический шторм, накрывший Алабаму, может стать причиной наводнений и обильных осадков. Жители штата были предупреждены об ожидающихся погодных катаклизмах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пять человек погибли во время торнадо в США.

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