Пышногрудая Рима Пенджиева из «Дома-2» выложила откровенное фото на медицинской кушетке

В сети обсуждают новую фотографию бывшей участницы «Дома-2» Римы Пенджиевой, которую она выложила в Instagram. На снимке модель сидит на кушетке в медицинском кабинете, оглядываясь вполоборота. На ней нижнее белье белого цвета, подчеркивающее впечатляющие параметры ее фигуры.

Instagram @rima.pendgieva

В описании к посту Рима рассказала о лазерной эпиляции интимных мест. Если кратко, то она немного стеснялась и долго не решалась на это из-за слухов о сильной боли при процедуре, однако на деле все оказалось вполне приемлемо.

Поклонники в комментариях больше внимания уделили внешности звезды, чем ее истории про лазерную эпиляцию зоны бикини. Фанаты оставили множество комплементов.

«Богиня!»

«Красавица! Спасибо, что ты есть у нас!»

«Какая ты все-таки шикарная. Фигура просто мечта».

Рима Пенджиева участвовала в телепроекте «Дом-2» на протяжении двух лет и запомнилась зрителям как неунывающая брюнетка. С тех пор прошло много времени, но модель по-прежнему появляется в телевизионных передачах, а также активно развивает соцсети.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пышногрудая экс-звезда «Дома-2» выложила абсолютно голое фото.