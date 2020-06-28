Пышногрудая Рима Пенджиева из «Дома-2» выложила откровенное фото на медицинской кушетке
Модель плюс-сайз поделилась с подписчиками своими мыслями о лазерной эпиляции интимных мест.
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Фото, видео: Instagram @rima.pendgieva
В сети обсуждают новую фотографию бывшей участницы «Дома-2» Римы Пенджиевой, которую она выложила в Instagram. На снимке модель сидит на кушетке в медицинском кабинете, оглядываясь вполоборота. На ней нижнее белье белого цвета, подчеркивающее впечатляющие параметры ее фигуры.
В описании к посту Рима рассказала о лазерной эпиляции интимных мест. Если кратко, то она немного стеснялась и долго не решалась на это из-за слухов о сильной боли при процедуре, однако на деле все оказалось вполне приемлемо.
Поклонники в комментариях больше внимания уделили внешности звезды, чем ее истории про лазерную эпиляцию зоны бикини. Фанаты оставили множество комплементов.
«Богиня!»
«Красавица! Спасибо, что ты есть у нас!»
«Какая ты все-таки шикарная. Фигура просто мечта».
Рима Пенджиева участвовала в телепроекте «Дом-2» на протяжении двух лет и запомнилась зрителям как неунывающая брюнетка. С тех пор прошло много времени, но модель по-прежнему появляется в телевизионных передачах, а также активно развивает соцсети.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пышногрудая экс-звезда «Дома-2» выложила абсолютно голое фото.
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