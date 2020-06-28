Бессонные ночи или горькие слезы: Решетова напугала фанатов «красными глазами»

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Виктория Андреева
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Поклонники гадают: что стало причиной заплаканного взгляда избранницы Тимати?

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Фото, видео: Instagram @volkonskaya.reshetova

Возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова в последнее время все чаще появляется на публике с красными глазами. Так, например, недавно звезда выложила ролик в Insta-сторис, где и сама подметила эту особенность.

В кадре — прекрасная 24-летняя модель любуется собственной внешностью и, вероятно, хочет сделать привлекательное селфи. Однако в какой-то момент резко прекращает съемку.

«А глаза красные от недосыпа!» — подписала четырехсекундный ролик Анастасия.

Instagram @volkonskaya.reshetova

Кто стал причиной постоянного недосыпа звезды? Вполне возможно, обожаемый наследник Анастасии и Тимати — восьмимесячный Ратмир. Так, совершенно недавно модель призналась, что непоседливый малыш с самого утра будит родителей, призывая скорее поиграть. Например, в хорошо известный каждому «вертолетик» с подкидываниями к потолку.

Впрочем, сама Решетова так и оставила этот вопрос без ответа, подвесив интригу.

Ранее 5-tv.ru рассказал, в чем причина кроваво-красных и заплаканных глаз Настасьи Самбурской.

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