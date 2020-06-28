Анастасия Волочкова представила новый клип на хит Пугачевой

Анастасия Волочкова никогда не стоит на месте и постоянно пробует что-то новое. Бывшая прима-балерина Большого театра представила поклонникам новый клип на известную песню Аллы Пугачевой «Мне нравится, что вы больны не мной». Романс на стихи Марины Цветаевой Примадонна отечественной эстрады исполняла в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!».

Клип выполнен в балетной тематике. В ролике балерина встает на пуанты, показывая все свое изящество и грацию. Это уже вторая версия клипа на легендарный хит. Премьера первой состоялась в 2018 году и была высоко оценена самой Примадонной.

Как призналась Волочкова, и на этот раз она попросила благословения на съемки ролика у Аллы Борисовны, пишет «Экономика сегодня». Столь ожидаемое видео балерина выложила на своем YouTube-канале.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бизнесмен, выдающий себя за бывшего любовника Волочковой, подал на артистку в суд, заявив, что она задолжала ему 30 миллионов рублей.