«Это что-то невероятное»: Билан об участии в грандиозном празднике «Алые паруса»

Известный российский поп-исполнитель Дима Билан поделился своими впечатлениями от участия в грандиозном празднике выпускников «Алые паруса — 2020». Певец подарил вчерашним школьникам и студентам свои композиции «Я тебя отвоюю» и «Молния» и с командой талантливых танцоров исполнил зажигательные номера.

Как признался артист в интервью 5-tv.ru, опыт участия в таком масштабном мероприятии мало с чем можно сравнить.

«Я здесь был неоднократно, начиная, мне кажется, с года 2005. Я знаю эту площадку, она невероятная. Здесь всегда собирается потрясающее количество людей, выпускников — это что-то невероятное. Мне кажется, „Алые паруса“ сравнить мало с чем можно. Такая массовость и такой масштаб!» — отметил музыкант.

Билан рассказал, что выступление в онлайн- и телеформате стало для него новым. Однако даже через экран он сумел почувствовать эмоции зрителей, прочитав их комментарии.

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«Я так же, как и все, попробовал эту новую реальность. Она — невраждебная. <…> Это обратная связь с задержкой, когда ты после прямого эфира включаешь и смотришь свое выступление и читаешь комментарии. <…> „Алые паруса“ для меня в таком формате впервые, но, я думаю, зрителей будет очень много», — подчеркнул певец.

Исполнитель пожелал выпускникам школ и вузов никогда не сбиваться со своего пути и всегда прислушиваться к сердцу. Только так, по мнению звезды, можно достичь неизведанного.

«Всегда желаю найти себя, прежде всего, потому что если ты найдешь себя, то твоя жизнь будет приносить тебе только удовольствие. Я желаю выбрать именно свой путь, невзирая ни на какие ветра, советы, прислушиваться к себе обязательно. Только тогда вы сможете достучаться до небес», — обратился к школьникам и студе6нтам исполнитель.

Праздник «Алые паруса» стал кульминацией Всероссийского выпускного вечера и объединил выпускников не только школ, но и вузов. «Алые паруса — 2020» прошел в телевизионном и онлайн-форматах. Трансляцию вел Пятый канал и сайт 5-tv.ru.

Праздник выпускников, который впервые прошел в 1968 году, был возрожден по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», правительства Петербурга и Пятого канала в 2005-м. В прошлом году фестиваль стал рекордсменом по количеству зрителей. А авторитетное жюри мирового конкурса Best Event присудило «Алым парусам» сразу три главных награды — за лучший массовый фестиваль, водное и музыкальное шоу.

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