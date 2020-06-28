Бриг «Россия» под алыми парусами вошел в акваторию Финского залива
5-tv.ru ведет трансляцию завораживающего зрелища, за которым с замиранием сердца наблюдают тысячи выпускников со всей России.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Бриг «Россия» под алыми парусами вошел в акваторию Финского залива. За проходом корабля наблюдают сотни тысяч человек из разных уголков России и мира.
Выпускники, которые перед тем, как войти во взрослую жизнь, окунулись в настоящую сказку писателя Александра Грина. Сайт 5-tv.ru и Пятый канал ведут трансляцию грандиозного события, ставшего кульминацией Всероссийского выпускного.
Развевающиеся на ветру алые паруса, удивительная музыка и красота ночного Санкт-Петербурга — организаторам удалось воссоздать настоящую романтику, для того, чтобы вчерашние школьники и студенты смогли прикоснуться к волшебному миру Ассоль и Грея. Сердца тысяч зрителей, наблюдающих за завораживающим зрелищем, буквально сжимаются в груди, пока парусник скользит по воде.
Корабль под алыми парусами — символ грандиозного праздника выпускников, проводимого на протяжении 15 лет в Северной столице. Однако в этом году он приобрел особенный смысл. Со дня рождения Александра Грина, сумевшего создать в своей повести романтическую историю любви, прошло 140 лет. Поэтому номера, подготовленные в рамках праздничной программы, посвящаются легендарному литератору.
Праздник выпускников, который впервые прошел в 1968 году, был возрожден по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», правительства Петербурга и Пятого канала в 2005-м. В прошлом году фестиваль стал рекордсменом по количеству зрителей. А авторитетное жюри мирового конкурса Best Event присудило «Алым парусам» сразу три главных награды — за лучший массовый фестиваль, водное и музыкальное шоу.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как изменились «Алые паруса» с конца ХХ века.
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