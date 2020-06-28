«Я уже нагулялся и хочу семью»: Басков рассказал о своей личной жизни

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Карина Бернтгольц
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Артист признался, что на своем пути встречал разных девушек и до сих пор не теряет надежды, что с может встретить ту, с которой построит счастливую семейную жизнь.

«Я уже нагулялся и хочу семью»: Басков рассказал о своей личной жизни

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Российский эстрадный певец Николай Басков удивил поклонников неожиданным заявлением. Артист признался, что всерьез задумался о семье в период самоизоляции. Исполнитель провел время в компании друзей в загородном доме, где наблюдал за жизнью любящей пары, и понял, что тоже мечтает о крепком браке.

«У моих друзей — Олега и Кати — четверо детей. Это такое счастье. И глядя на них, я задумался о своей будущей семье. Ведь уже 13 лет прошло после моего развода, я уже нагулялся, хочу семью, детей и прекрасную жену», — рассказал Басков в интервью KP.RU.

Музыкант признался, что у него были романы с разными девушками, однако ту единственную он еще не нашел. Тем не менее певец не теряет надежды встретить свою вторую половинку и построить с ней гармоничные отношения.

«У меня уже были актрисы, модели и не медийные девушки, о которых я не рассказывал журналистам. Сейчас же хочется простого счастья с любимой. Надеюсь, я встречу свою судьбу», — поделился звезда.

Николай Басков был женат на Светлане Шпигель с 2001 по 2008 год. В 2006-м у пары родился сын Бронислав. С тех пор артист под венец так никого и не позвал, хотя ему приписывали романы с Оксаной Федоровой, певицей Софи Кальчевой, моделью Викторией Лопыревой и балериной Анастасией Волочковой.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что басков похудел на 15 килограммов.

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