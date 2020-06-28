Памятник погибшим героям ВОВ открыли на трассе в Новгородской области

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Карина Бернтгольц
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Мемориал увековечил память красноармейцев, павших в боях в 1942 году около деревни Мясной Бор.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Памятник «Погибшим при защите Отечества» открыли на 561 километре трассы М-11 «Нева», ведущей из Москвы в Санкт-Петербург. Мемориал увековечил память воинам, погибшим в боях в 1942 году около деревни Мясной Бор.

Небольшой участок, где в 1942 году погибли 50 тысяч красноармейцев, сражавшихся за Родину, а еще 30 тысяч попали в плен, прозвали Долиной смерти. Монумент стал символом кровопролитных событий времен Великой Отечественной войны.

В церемонии открытия памятника приняли участие министр транспорта Евгений Дитрих, помощник президента Игорь Левитин, спецпредставитель президента России по вопросам транспорта Сергей Иванов, а также глава госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко.

Высота скульптурной композиции составляет 3,2 метра, а с постаментом — более шести. На фасаде памятника изображен фрагмент сражения в Долине смерти.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Волгограде на Мамаевом кургане после реставрации открыли самый высокий памятник Европы — монумент «Родина-мать зовет!».

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