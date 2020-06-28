Утечка произошла на одном из металлургических предприятий в Норильске
Сотрудники обогатительной фабрики «Норникеля» перекачивали техническую жидкость без должных согласований.
Фото: РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля"
Утечка отработанных шламов произошла на одном из металлургических предприятий в Норильске. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на собственный источник, сотрудники обогатительной фабрики «Норникеля» перекачивали техническую жидкость без каких-либо согласований.
«Утечка произошла по время попытки перекачки жидкости из хвостохранилища в тундру. Процесс происходил без должных согласований, с угрозой попадания отходов в окрестные водоемы», — цитирует агентство собеседника.
Отмечается, что в настоящий момент утечка остановлена. Специалисты проводят оценку ущерба, нанесенного окружающей среде.
Это уже не первое ЧП на предприятиях «Норникеля». В конце мая на территории ТЭЦ-3 АО «НТЭК» произошла разгерметизация резервуара и разлив порядка 20 тысяч тонн нефтепродуктов.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что после инцидента в Норильске Путин потребовал не «быстренько» прибраться, а сделать все качественно.
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