Львовский журналист оскорбил украинцев и признался в ненависти к стране
По словам Остапа Дроздова, единственная цель Незалежной — быть антиподом России.
Закрыть
Смотрите также:
Видео: участница Парада Победы в Калининграде потеряла туфлю, но не сломала строй
Калининградская «Золушка» рассказала, как потеряла туфельку на Параде
Видео с места гибели юной миллионерши Насти Тропицель на Бали
Ставшая миллионершей в 15 лет блогер Настя Тропи разбилась на байке на Бали
Собчак поддержала версию о новой возлюбленной Харламова
«Маленькое черное платьице по-сельски»: Лиза Галкина устроила показ мод в прачечной
Гарик Бульдог Харламов объявил о разводе с Кристиной Асмус
«Онемеченные судьбы»: что стало с детьми, которых нацисты забрали для проекта Гиммлера
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 22 июня, для всех знаков зодиака
Какой была 18-летняя блогер-миллионер Настя Тропи, трагически погибшая на Бали
Фото, видео: РИА Новости / Стрингер; YouTube / ISLND TV
Скандально известный львовский журналист и телеведущий Остап Дроздов в эфире YouTube-канала оскорбил украинцев и признался в ненависти к своей стране. По его словам, он не питает теплых чувств к Незалежной из-за «придурков», которые в ней проживают и в то же время не намерены называть страну своей.
Остап Дроздов отметил, что граждане Украины во время выборов и вовсе отдали свои голоса «обитателю дна».
«У меня есть основания ненавидеть свою собственную страну, потому что я в ней несчастлив. Я ее гражданин, я тут вырос и сформировался, я все эти тридцать лет глобально несчастливый человек», — заявил журналист.
Телеведущий добавил, что единственная цель киевских властей поддерживать существования страны как антипода России.
«Другой цели существования независимой Украины нет. Она всегда может быть независимой, но пророссийской, но тогда это не Украина», — заключил Остап Дроздов.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что львовский телеведущий высказался за «глухую» блокаду Крыма.
- 27 июн
- «Как в детстве, кайф!» — Зеленский поиграл в футбол с мэром Новой Каховки
- 26 июн
- Украинская певица Navkа подверглась разбойному нападению под Николаевом
- 26 июн
- Саакашвили расстроен, что Россия побеждает Украину на «фронте реформ»
- 25 июн
- Украина направила ноту протеста РФ из-за Парада Победы в Крыму
- 25 июн
- «Готовы расстреливать людей на улицах» — депутат Рады о плане уничтожения Украины
- 25 июн
- Депутат Верховной рады Украины задумалась о стерилизации безработных
- 24 июн
- Украинские СМИ: Москва испугалась нового оружия Киева — ракеты «Нептун»
- 24 июн
- «Чувствительная тема»: Петер Сийярто о соблюдении языковых прав венгров на Украине
- 23 июн
- Михаил Саакашвили предрек Украине голод из-за экономического кризиса
- 23 июн
- В Киеве насчитали России многомиллионный долг за базирование флота в Крыму
Читайте также
83%
-0.34 77.54
-0.52
Нашли ошибку?