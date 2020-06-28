Львовский журналист оскорбил украинцев и признался в ненависти к стране

Скандально известный львовский журналист и телеведущий Остап Дроздов в эфире YouTube-канала оскорбил украинцев и признался в ненависти к своей стране. По его словам, он не питает теплых чувств к Незалежной из-за «придурков», которые в ней проживают и в то же время не намерены называть страну своей.

Остап Дроздов отметил, что граждане Украины во время выборов и вовсе отдали свои голоса «обитателю дна».

«У меня есть основания ненавидеть свою собственную страну, потому что я в ней несчастлив. Я ее гражданин, я тут вырос и сформировался, я все эти тридцать лет глобально несчастливый человек», — заявил журналист.

Телеведущий добавил, что единственная цель киевских властей поддерживать существования страны как антипода России.

«Другой цели существования независимой Украины нет. Она всегда может быть независимой, но пророссийской, но тогда это не Украина», — заключил Остап Дроздов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что львовский телеведущий высказался за «глухую» блокаду Крыма.