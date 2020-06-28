Лера Кудрявцева в роскошном летнем платье позвала фанатов в новое измерение

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Марина Неруцких
65

Телеведущая активно делится с поклонниками снимками с летнего отдыха, который проводит на одном из курортов Краснодарского края вместе с семьей.

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Фото, видео: Instagram @leratv

Лера Кудрявцева на своей странице в Instagram разместила поистине летний снимок, который в буквальном смысле вызвал овации подписчиков в виде множества лайков. На фото 49-летняя знаменитость позирует на фоне цветов в бирюзовом бикини и накинутом сверху пляжном платье.

«А давайте все вместе перейдем в новое измерение, где много ярких красок, любви, гармонии, понимания, уважения. Нас всех периодически швыряет в негатив, злость, раздражение. И даже это фото может кого-то бесить», — написала Лера Кудрявцева.

Instagramm leratvv

Телеведущая попросила подписчиков не оставлять комментарии под публикацией и реагировать только лайками и сердечками. Всеюзеры, как один, откликнулись на просьбу знаменитости.

Несмотря на это, нашлась одна подписчица, которая не удержалась и все-таки послала комплимент в адрес Леры Кудрявцевой.

«Лерочка, ты умница и красавица! Дай бог здоровья всей твоей семье!» — написала подписчица.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Кудрявцева показала подписчикам свою невестку.

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