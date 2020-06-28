«Звезда PlayBoy»: жители США подловили полуголую теннисистку из Украины на заправке

Полуголая украинская теннисистка Ангелина Димова попала в объективы камер посетителей автомобильной заправки в США, передает «Экономика сегодня». Соответствующие кадры в сети публиковали очевидцы, а затем и сама «героиня» выложила их на личной страничке в Instagram.

Судя по видео, юная спортсменка просто обожает ходить в супер-открытых нарядах перед незнакомыми людьми, с удовольствием демонстрируя им прекрасное телосложение. Так, Ангелина не видела причин для того, чтобы прятать нижнюю часть тела ради быстрой заправки автомобиля. Не остановил теннисистку и проливной дождь: оставаясь лишь откровенных трусах и спортивном топе, Димова ловко вытащила из машины заправочный пистолет, повесила его на аппарат, не торопясь закрыла бак, а затем «нырнула» в салон.

«Вот такая она, бандитская жизнь в Майами», — иронично подписала пост спортсменка.

Instagram @angelina_dimova

Впрочем, подобное поведение Димовой нисколько не удивило ее поклонников. В комментариях фолловеры лишь отмечали, что такой красотке можно и вовсе разгуливать нагишом: формы позволяют.

«Звезда, обложки PlayBoy!»

«Ну, вот, есть хоть на что посмотреть!»

«Ослепительная красотка! А хейтеры пусть завидуют!» — отреагировали на видео подписчики Ангелины.

Известно, что Ангелина Димова перебралась в Майами совсем недавно. Несмотря на то, что ее спортивным успехам не позавидуешь, теннисистка снискала славу как одна из самых красивых девушек Instagram. Число ее подписчиков вот-вот перевалит за отметку в 200 тысяч.

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