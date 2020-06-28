Пять человек погибли после буйной вечеринки в Рио-де-Жанейро
По предварительным данным, среди жертв стрельбы есть десятилетний ребенок.
Фото: www.globallookpress.com /Khaled Nasraoui
Шумная вечеринка на севере Рио-де-Жанейро закончилась стрельбой. В результате инцидента, по предварительным данным, ранения получили 12 человек. При этом пять из них погибли. Согласно информации портала G1, в числе жертв трагедии есть десятилетний ребенок.
«Вечеринка закончилась выстрелами утром в воскресенье. По данным полиции, по меньшей мере погибли пятеро, всего выстрелы были произведены в 12 человек», — сообщает издание.
Кто стал инициатор стрельбы, в настоящий момент неизвестно. Предположительно, выстрелы последовали из проезжающей мимо машины.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что водителя люксового такси расстреляли в Одинцовском районе Московской области на Успенском шоссе. В момент происшествия мужчина находился за рулем автомобиля Mercedes E-класса.
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