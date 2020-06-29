У ребенка в Сочи выпал глаз после детских игр
Трагедия произошла в горном сочинском селе Эсто-Садок. Предположительно, в мальчика попали камнем.
Фото: www.globallookpress.com /Bernhard, A.
Детские игры в горном сочинском селе Эсто-Садок. обернулись серьезной травмой восьмилетнего мальчика. Ребенка увезли в местную больницу, где медики у него диагностировали разрыв правого глаза с выпадением. Как пишет KP.RU, пострадавший пребывал в шоке. Врачам он рассказал, что в него кто-то попал камнем, после чего правоохранительные органы начали расследование произошедшего.
Инспектор по делам несовершеннолетних выяснил, что в момент инцидента мальчик находился у родственников в гостях. Он играл, а его тетя находилась всего в нескольких метрах от ребенка. Неожиданно женщина услышала, что малыш закричал. Предположительно, в него камнем попал 14-летний семиклассник.
Проверка по факту случившегося продолжается. Полиция выясняет все детали произошедшего.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что шестилетний мальчик упал на пятилетнюю девочку с восьмого этажа в Ставрополе.
Читайте также
49%
-0.34 77.54
-0.52
Нашли ошибку?