У ребенка в Сочи выпал глаз после детских игр

Детские игры в горном сочинском селе Эсто-Садок. обернулись серьезной травмой восьмилетнего мальчика. Ребенка увезли в местную больницу, где медики у него диагностировали разрыв правого глаза с выпадением. Как пишет KP.RU, пострадавший пребывал в шоке. Врачам он рассказал, что в него кто-то попал камнем, после чего правоохранительные органы начали расследование произошедшего.

Инспектор по делам несовершеннолетних выяснил, что в момент инцидента мальчик находился у родственников в гостях. Он играл, а его тетя находилась всего в нескольких метрах от ребенка. Неожиданно женщина услышала, что малыш закричал. Предположительно, в него камнем попал 14-летний семиклассник.

Проверка по факту случившегося продолжается. Полиция выясняет все детали произошедшего.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что шестилетний мальчик упал на пятилетнюю девочку с восьмого этажа в Ставрополе.