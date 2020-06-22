Шестилетний мальчик упал на пятилетнюю девочку с 8-го этажа в Ставрополе
| Марина Неруцких Происшествия 254
В результате трагического инцидента мальчик скончался.
Фото: Известия / Алексей Майшев
Шестилетний мальчик упал на пятилетнюю девочку с 8-го этажа в Ставрополе. Как стало известно 5-tv.ru, в результате трагического инцидента мальчик скончался, девочку госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой.
По предварительной информации, девочка играла во дворе дома, когда с высоты восьмого этажа на нее упал ребенок. ЧП произошло на улице Спартака. Подробности трагедии устанавливаются.
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