«Мы скрутим эту охрану»: Собчак предложили разобраться с напавшими на нее

Неравнодушный житель Екатеринбурга предложил Ксении Собчак силовую поддержку после нападения на ее съемочную группу на территории Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области.

Телеведущая опубликовала в своем Telegram-канале скрин сообщения от неизвестного. Уралец сообщил, что посмотрел видео, опубликованное ей ранее, и готов оказать ей посильную помощь в съемках задуманного ей документального фильма. Более того, из сообщения ясно, что мужчина намерен наказать виновников потасовки. В этом ему помогут полсотни соратников.

«Если вы еще раз захотите туда пойти, у меня есть 50 хорошо натренированных бойцов. Мы скрутим эту охрану, а сестра, которая вас ударила, будет стоять на коленях. Если вам будут нужны мои люди, вы скажите, мы туда подъедем», — написал Ксении неизвестный.

Telegram / bloodysx

Собчак поблагодарила автора сообщения за инициативу, но публично отказалась от его предложения.

«Екатеринбург — явно город ветхозаветных нравов! Как говорится, спасибо, но не нужно», — написала светская львица.

27 июня на съемочную группу Ксении Собчак напали около 30 человек, пока она снимала историю бывшего послушника в Среднеуральском женском монастыре. Результатом происшествия стал разбитый телефон, украденная дорогостоящая аппаратура и отснятый материал. Журналистка и пострадавший режиссер Сергей Ерженков уже подали заявления в МО МВД Верхнепышминский. Также теледива намерена подать в суд на обидчиков.

Ранее 5-tv.ru писал, что Собчак выложила в сеть фото избитого в монастыре режиссера.