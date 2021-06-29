Что можно и нельзя делать 29 июня в день Тихона Тихого

Православные верующие 29 июня чтут память святителя Тихона. Святой родился в городе Амафунте на Кипре и в юношестве, по преданию, обрел дар чудотворения. При жизни он трудился над искоренением остатков язычества на Кипре, уничтожал идольские капища и проповедовал христианскую веру. Тихон постоянно выслушивал просьбы прихожан, и двери его дома всегда были открыты.

На Руси этот день прозвали Тихим — отчасти по имени святого, отчасти из-за распространенного поверья. Считалось, что начиная с этого периода затихают певчие птицы.

Что можно делать в Тихий день?

Тихона сыздавна молили о прекращении зубной боли. Считается, что этот день поможет в избавлении от недуга, если обратиться с такой просьбой к святому.

29 июня лучше провести с близкими, подарить им что-нибудь небольшое, но нужное. Сегодня рекомендуется завершить домашние дела. День отлично подойдет для уборки, стирки и готовки за исключением выпекания.

Что нельзя делать в Тихий день?

Сегодня не стоит замешивать тесто и печь — это может отвадить финансовое благополучие. Не рекомендуется трудиться в огороде. Посевные и поливочные работы желательно перенести на другой день.

В то же время 29 июня нельзя лениться. Тихон не любил лодырей и наказывал их. Запрещено ссориться и кричать на домочадцев.

Важные решения в Тихонов день нужно оставить, особенно если они речь идет о незамужней девушке и решении вопроса и свадьбе. В противном случае помолвка, скорее всего, отменится.

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