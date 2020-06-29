Настоящий гимн мечте прозвучал в Петербурге. Небывалый масштаб «Алых парусов». В этом году легендарный праздник прошел в уникальном телевизионном формате. Вся страна наблюдала за ожившей сказкой Александра Грина.

В акваторию Финского залива зашел белоснежный бриг «Россия» под алыми парусами, и его появление сопровождало грандиозное водно-пиротехническое шоу. Виталий Воронин о главной сказке для выпускников.

Из-за особых санитарных требований в этом году праздник выпускников впервые проходит без зрителей. Водно-пиротехническое шоу перенесли из акватории Невы на морской простор. И в этом есть особый смысл — Алые Паруса 2020 года наполнены Балтийским ветром, пропитаны духом приключений и смелых экспедиций мореплавателей из Санкт-Петербурга.

Сценарий пришлось срочно корректировать, а само действо встраивать в новые локации. На подготовку было всего несколько недель, так что репетировали круглосуточно и параллельно строили декорации. Артисты и техперсонал старались соблюдать все санитарные требования, особенно в закрытых помещениях, и в массовых сценах.

Дискуссии о том, проводить или нет «Алые Паруса», и если да, то как, в этом году шли с самого начала мер по самоизоляции. Сценарий обсуждали по видеоконференции. Кастинги проводили не вживую, как обычно, а по присланным соискателями видеороликам.

Последний довод «за» — улучшение эпидемиологической обстановки. Петербург вышел на второй из трех этапов снятия ограничительных мер. Компромисс — празднику быть! Но в особом формате.

«Алые Паруса» — визитная карточка Петербурга, а теперь и всей страны. Нам нужны праздники, которые говорят о том, что жизнь продолжается», — подчеркнул губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Сценарий «Алых Парусов — 2020» адаптировали под телевизионную и онлайн трансляцию. Сцены по обоим берегам Финского залива. Все обойти — дня не хватит. В новейшей истории — это 16-е «Алые Паруса». Праздник был возрожден по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала в 2005-м. С тех пор он проходит ежегодно.

«Добрый вечер, Петербург! Добрый вечер, Россия! Нет в мире заразы, которые лишили бы нас Алых Парусов», — произносит со сцены Иван Ургант

Ксения Иванова, выпускница школы номер 579 города Сестрорецка, под Петербургом, на «Алые Паруса» домой пригласила одноклассников, Андрея и Георгия, он же Гоша, и подругу Машу, уже студентку.

«Домашняя обстановка „Алых парусов“. Не нужно потом думать, как добраться до дома».

В этом году петербургские «Алые Паруса» стали кульминацией Всероссийского выпускного школьников и студентов. Весь день на различных онлайн площадках проходили многочисленные акции, флешмобы, мастер-классы и концерты. Выпускников поздравил Президент.

«Будущее в ваших руках! И не сомневаюсь, вы сумеете добиться очень многого. Найдете не просто специальность, профессию, а настоящее призвание, свой, особенный, ни на кого не похожий путь. Еще со студенческих времен хорошо помню один из первых праздников „Алые паруса“. Он в Ленинграде тогда только появлялся и сразу же нашел громадный отклик по всей стране, потому что окрылял неповторимой атмосферой романтики, молодости и мечты, веры и надежды на новые победы», — подчеркнул глава государства.

Особый «домашний» формат праздника обыграли в этом году и в постановке концертной программы «Алых парусов» — бессменный ведущий, Иван Ургант, побывал в гостях у выпускника, в квартире которого открывались порталы через книжный шкаф, духовку и стиральную машинку.

Самое удивительное — телепортация проходила в прямом эфире в двух шагах от сцены — в самом конце организаторы раскрыли этот секрет.

По-домашнему «Алые Паруса» в этом году смотрели по всей России. И в этом своя прелесть — так, можно было взять на свой выпускной кота или собаку, запастись попкорном и пригласить бабушку. Появился повод выгулять платье для школьного бала!

«Как будто мы смотрим трансляцию „Евровидения“, очень похоже!»

Если говорить только о концертной части, действительно, похоже — ведь на сцене «Алых Парусов» победитель «Евровидения» 2008 года, Дима Билан.

Выпускников поздравили — Вера Брежнева, Репер Ст, Раса, певица Айова. Светлана Сурганова с оркестром, но без зрителей, нашла способ как зажечь толпу, которой нет у сцены.

«Я дала волю воображению собственному и представила, что я сейчас разговариваю с целой Вселенной, с космосом, который заселяют прекрасные молодые люди», — призналась певица.

Не менее философски был настроен и лидер группы «Звери». Под его альбом «районы-кварталы» зажигали на празднике выпускников в Петербурге еще в середине нулевых. Сегодня эти треки — классика «Алых Парусов».

Но в отличие от «Евровидения» — «Алые Паруса» не просто концерт, а настоящий спектакль, который был признан в прошлом году лучшим фестивалем мира, получив престижную награду Best Events Awards World. А в этом году в честь 140-летия писателя Александра Грина шоу наполнили персонажами из разных его произведений.

В постановке телезрители увидели главную героиню, Ассоль в разные этапы ее жизни — маленькой девочкой, подростком и уже взрослой девушкой, вполне современной — она уже не только ждет своего счастья, но и сама бежит ему навстречу.

Сейчас мы можем раскрыть главный секрет «Алых парусов» 2020 года. Ассоль бежала, а если точнее — летела по волнам с помощью вот этого устройства. Это электрофойл — доска с подводными крыльями. Управляется джойстиком. Все две недели подготовки, вдали от случайных глаз, шли репетиции. Ради трех секунд трансляции.

«Воплощается сказка и она реализуется и она побежала по воде чувства необыкновенные», — рассказывает чемпионка России по флайбордингу, исполнительница роли Ассоль Валерия Вершинина.

И конечно же, грандиозный финал. Залпы тысяч фейерверков и восхитительный бриг «Россия», идущий на всех алых парусах. И все это на фоне неожиданных, непривычных видов Петербурга. Самый высокий небоскреб Европы, самый современный стадион, высокоскоростная трасса. Сказка, написанная в начале XX века прекрасно вписалась в декорации века XXI-го.

Широкая гладь Финского залива позволила пиротехникам не сдерживать своих фантазий. Понтоны и баржи, на которых установлены 60 тысяч зарядов протянулись на километр, еще на высоскоростной трассе шестиметровые конструкции. Настоящая огненная феерия на «Алых парусах» 2020 года!

Мы спросили у выпускников, какое желание они загадали — при появлении корабля мечты. Оказалось, все мечтают об одном и том же — приехать в Петербург и увидеть это чудо еще раз, своими глазами, когда это станет возможно.