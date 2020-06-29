В России началась сокращенная рабочая неделя
Страна будет отдыхать в среду, 1 июля, когда состоится голосование по поправкам в Конституцию РФ.
Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Июль начнется короткой рабочей неделей. Выходным днем объявлена среда, 1 июля, так как на нее выпадает день всероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Роструд, официально этот день считается нерабочим. Если же необходимо выйти в офис, то за него причитается оплата в двойном размере, как за выходной праздничный день. Либо можно попросить выходной в другой день, тогда 1 июля оплачивается по стандартной ставке.
При этом в ведомстве отметили, что отпуск на этот день не продлевается.
Голосование по поправкам в Конституцию должно было состояться 22 апреля, но из-за пандемии коронавируса было принято решение о его переносе на 1 июля. Помимо этого, изменения произошли и в самой процедуре: россияне могут голосовать всю неделю, начиная с 25 июня, однако выходным днем считается только среда.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в голосовании уже приняло участие более 30 миллионов человек.
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