В России началась сокращенная рабочая неделя

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Максим Чугункин
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Страна будет отдыхать в среду, 1 июля, когда состоится голосование по поправкам в Конституцию РФ.

В России началась сокращенная рабочая неделя

Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Июль начнется короткой рабочей неделей. Выходным днем объявлена среда, 1 июля, так как на нее выпадает день всероссийского голосования по поправкам в Конституцию.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Роструд, официально этот день считается нерабочим. Если же необходимо выйти в офис, то за него причитается оплата в двойном размере, как за выходной праздничный день. Либо можно попросить выходной в другой день, тогда 1 июля оплачивается по стандартной ставке.

При этом в ведомстве отметили, что отпуск на этот день не продлевается.

Голосование по поправкам в Конституцию должно было состояться 22 апреля, но из-за пандемии коронавируса было принято решение о его переносе на 1 июля. Помимо этого, изменения произошли и в самой процедуре: россияне могут голосовать всю неделю, начиная с 25 июня, однако выходным днем считается только среда.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в голосовании уже приняло участие более 30 миллионов человек.

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