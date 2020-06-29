Запасаемся попкорном: Когда в России откроются кинотеатры

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Максим Чугункин
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Окончательное решение будут принимать власти регионов.

Запасаемся попкорном: Когда в России откроются кинотеатры

Фото: www.globallookpress.com © Michael Memminger / CHROMORANGE

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании с главой правительства Михаилом Мишустиным заявил, что с 15 июля кинотеатры смогут возобновить работу по всей России. Об этом сообщает «РБК».

Кинозалы перестали принимать зрителей 23 марта — в соответствии с рекомендациями министерства культуры. И хотя с начала июня регионы РФ постепенно снимают ограничения, связанные с коронавирусной пандемией, сфера развлечений до сих пор «на паузе».

Несмотря на заявление правительства, финальное решение об открытии кинотеатров будут принимать руководители регионов — таково требование Роспотребнадзора.

Кинотеатры — одна из отраслей экономики, пострадавших из-за коронавируса сильнее всего. Как сообщает РИА Новости, прямые потери сектора в 2020 году могут достичь 55,5 миллиарда рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как изменился съемочный процесс фильмов и сериалов из-за пандемии COVID-19.

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