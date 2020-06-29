Путин подписал указ о призыве запасников на сборы в 2020 году

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Максим Чугункин
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков

На официальном портале правовой информации размещен документ, согласно которому с 29 июня в России начинается призыв запасников на военные сборы. Указ подписан президентом Владимиром Путиным.

В 2020 году сборы пройдут в ВС РФ, Нацгвардии, органах госохраны и ФСБ. Обычно они занимаются до двух месяцев, призыву подлежат все запасники возрастом до 45–55 лет (солдаты/матросы — офицеры). Исключение — только временно или полностью негодные к воинской службе граждане.

В начале июня стало известно, что министерство обороны перенесло летние студенческие военные сборы в связи с коронавирусной пандемией, для ряда вузов — аж на 2021 год.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Шойгу предложил поощрить участников Парада в честь 75-летия Победы.

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