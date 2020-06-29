Путин и Лукашенко откроют Ржевский мемориал советскому солдату

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Максим Чугункин
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Также лидеры проведут двусторонние переговоры.

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Фото, видео: РИА Новости / Михаил Воскресенский, 5-tv.ru

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил участие Владимира Путина в торжественном открытии Ржевского мемориала, которое состоится 30 июня. Также в мероприятиях будет участвовать глава Белоруссии Александр Лукашенко. В процессе лидеры двух стран проведут переговоры, сообщают «Известия». Источник ТАСС уточняет, что Лукашенко прилетит на один день и вечером вторника уже вернется в Белоруссию.

Ржевский мемориал советскому солдату был возведен на народные пожертвования и располагается в четырех километрах от деревни Хорошево в Ржевском районе Тверской области. Селение было освобождено от нацистских захватчиков 3 марта 1943 года, вскоре после этого туда приехал Иосиф Сталин — в доме, где он остановился, сегодня действует музей.

В центре мемориального комплекса находится фигура советского солдата. Скульптура была завершена еще весной, но торжественное открытие было перенесено из-за коронавирусной пандемии.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, на котором можно увидеть монтаж огромной фигуры.

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