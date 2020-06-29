Путин и Лукашенко откроют Ржевский мемориал советскому солдату
Также лидеры проведут двусторонние переговоры.
Закрыть
Смотрите также:
Видео: участница Парада Победы в Калининграде потеряла туфлю, но не сломала строй
Калининградская «Золушка» рассказала, как потеряла туфельку на Параде
Собчак поддержала версию о новой возлюбленной Харламова
Минус 100! Максим Фадеев сильно похудел и влез в одну штанину своих шорт
«Мафия»: Климова показала всю семью на преображенной даче
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 29 июня по 5 июля
Трансляция грандиозного праздника выпускников «Алые паруса — 2020»
Давид Манукян оказался в больнице после конфликта с рэпером Серегой
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 24 июня, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 26 июня, для всех знаков зодиака
Фото, видео: РИА Новости / Михаил Воскресенский, 5-tv.ru
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил участие Владимира Путина в торжественном открытии Ржевского мемориала, которое состоится 30 июня. Также в мероприятиях будет участвовать глава Белоруссии Александр Лукашенко. В процессе лидеры двух стран проведут переговоры, сообщают «Известия». Источник ТАСС уточняет, что Лукашенко прилетит на один день и вечером вторника уже вернется в Белоруссию.
Ржевский мемориал советскому солдату был возведен на народные пожертвования и располагается в четырех километрах от деревни Хорошево в Ржевском районе Тверской области. Селение было освобождено от нацистских захватчиков 3 марта 1943 года, вскоре после этого туда приехал Иосиф Сталин — в доме, где он остановился, сегодня действует музей.
В центре мемориального комплекса находится фигура советского солдата. Скульптура была завершена еще весной, но торжественное открытие было перенесено из-за коронавирусной пандемии.
Ранее 5-tv.ru публиковал видео, на котором можно увидеть монтаж огромной фигуры.
Читайте также
41%
0.82 78.68
1.14
Нашли ошибку?