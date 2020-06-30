🧙♀ Гороскоп на сегодня, 30 июня, для всех знаков зодиака
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 30 июня, растущая Луна в Скорпионе сулит прекрасные возможности. Не бойтесь действовать на опережение: все амбиции реализуются.
Закрыть
Смотрите также:
Видео: участница Парада Победы в Калининграде потеряла туфлю, но не сломала строй
Калининградская «Золушка» рассказала, как потеряла туфельку на Параде
Собчак поддержала версию о новой возлюбленной Харламова
«Мафия»: Климова показала всю семью на преображенной даче
Минус 100! Максим Фадеев сильно похудел и влез в одну штанину своих шорт
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 29 июня по 5 июля
Трансляция грандиозного праздника выпускников «Алые паруса — 2020»
Запаситесь терпением: астрологический прогноз на июль 2020 года
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 24 июня, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 26 июня, для всех знаков зодиака
Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 30 июня, растущая Луна в Скорпионе благоволит принятию ответственных решений. Этот день идеально подходит для заключения сделок, а также открытого диалога с окружающими.
♈ Овен
Овен, в последнее время вы испытываете колоссальный стресс. Причем по собственной прихоти. Вы давно могли избавиться от насущных проблем, лишь отпустив ситуацию. Но почему-то боитесь это сделать. Возьмите ручку и листок и перечислите все, что вас волнует. Пишите все, что придет в голову. Настройтесь на диалог с собой. Только так вы сможете расставить все точки над «i».
Космический совет: отпустите ситуацию. Помните: вы не можете контролировать абсолютно все.
♉ Телец
«Дорогу осилит идущий» — помните эту прописную истину, Телец? Будьте благодарны тем препятствиям и трудностям, что встречаются на вашем пути. Они — ваш бесценный опыт. Вместо того, чтобы мнить себя жертвой, лучше научитесь чему-нибудь новому и полезному. Звезды утверждают: вы — на правильном пути. Но если захотите свернуть с дороги, вспомните, зачем на нее ступили. Кажется, ваши истинные намерения гораздо дороже сиюминутных желаний.
Космический совет: задумайтесь о собственной квалификации. Для перехода на высший уровень вам не хватает знаний.
♊ Близнецы
Близнецы, вы стали жертвой собственных страхов. Почему для вас так важно жить «по накатанной схеме»? Безусловно, традиции — это неплохо. Но в вашем случае давно пора браться за голову и срочно догонять упущенное время. Вы слишком подвержены общественному влиянию, но это вас и разрушает. Помните: к советам окружающих можно прислушиваться, но не в случае, когда пришло время решительных действий.
Космический совет: настало время ломать стереотипы. Не бойтесь сделать шаг навстречу неизведанному.
♋ Рак
Что может быть лучше, чем позволить вести себя естественно, Рак? Вы так зажаты и закомплексованы, что даже слово боитесь проронить. А в это время свершаются великие дела! Без лишней скромности: вы — одаренный человек, а потому не имеете права оставаться на обочине жизни. Рискуйте, берите на себя ответственность, несите в мир разумное, доброе, вечное! Поверьте, вскоре это оценят по достоинству.
Космический совет: не бойтесь посмотреть в глаза врагу. Вашей энергии хватит, чтобы преодолеть препятствие.
♌ Лев
Лев, у каждого из нас бывают тяжелые периоды. Но разве это повод загонять себя в депрессию? Научитесь любить себя и окружающих, довольствоваться даже мелочами. Вы считаете, что вас не любят, не жалеют, у вас мало денег и совсем нет сил на новые свершения? Это заблуждение. Все, о чем вы грезите, сбудется, как только вы действительного этого захотите.
Космический совет: забудьте о страхах и стеснении. Вы на правильном пути.
♍ Дева
Дева, в любых критических ситуациях ваша любимая отговорка: «Меня не так воспитали!». Но кто сказал, что до конца своих дней вы обязаны жить по устаревшим стандартам? Не вгоняйте себя в рамки, намеренно умаляя возможности. Если вам тяжело — прибегните к медитации.
Космический совет: посмотрите на сложную ситуацию под другим углом. Не бойтесь делать ошибки.
♎ Весы
Этот день для вас, Весы, идеален во всех отношениях: все задуманное реализуется, подписанные договоры принесут большие дивиденды, а на личном фронте и так все складывается прекрасно! Периодически вы склонны думать, что нынешние победы — это максимум. Однако не все так просто. Реализовать давние амбиции поможет четкая стратегия. Соберитесь с духом и дерзайте!
Космический совет: вам следует готовиться к большим переменам: впереди — светлое будущее.
♏ Скорпион
Скорпион, в силу врожденных особенностей, вы не обладаете такими качествами как усидчивость, терпимость и скрупулезность. Однако именно они помогут добиться желаемых целей. Представьте, что ваша задача — вырастить сад. Это требует немалых усилий и времени. То же самое — наша жизнь. Не бойтесь выйти на откровенный разговор с самим собой и поймите, что вам придется воспитать в себе новые качества, если не хотите остаться на обочине жизни.
Космический совет: терпение — вот главный ключ к вашему счастью.
♐ Стрелец
Принято считать, что хобби существует лишь для снятия стресса. Но немногие догадываются, что благодаря ему можно прилично зарабатывать! Стрелец, вспомните, чем вы занимались на досуге? Возможно, это дело принесет вам неплохой доход. Достаточно лишь проявить креатив. Не бойтесь открыться миру и новым возможностям. Ведь вернуться в прежнее состояние вы успеете в любой момент.
Космический совет: обращайте на знаки извне. Возможно, даже спонтанный звонок кардинально изменит вашу жизнь.
♑ Козерог
Козерог, вы переживаете непростое время. Но стоит запастись терпением. Вам может показаться, что это — конец. Но по факту — только самое начало пути. Вы стоите на пороге больших открытий для самого себя. Не противьтесь Вселенной: примите все, что дает с благодарностью.
Космический совет: одно проигранное сражение не делает вас побежденным. Вскоре положение дел изменится.
♒ Водолей
Водолей, вы просто обожаете винить окружающих в своих неудачах и промахах. Вам кажется, что так легче жить? Напрасно. Настал тот день, когда придется посмотреть правде в глаза и решить, как действовать дальше. Да, ваша жизнь сегодня достаточно трудна. Но это результат лишь ваших усилий. Будьте благоразумны: возьмите себя в руки и приступайте к реализации амбиций.
Космический совет: у вас нет времени, чтобы медлить. Действуйте прямо сейчас.
♊ Рыбы
Рыбы, вы обладаете удивительной способностью очаровывать окружающих. Но почему для вас стоит больших усилий наладить отношения с близкими людьми? Поверьте, никто кроме них не окажется рядом, когда вам станет грустно или плохо. Поэтому задумайтесь над собственным поведением. Пора начать открытый диалог.
Космический совет: не ставьте границы в отношениях с близкими людьми. Они этого не заслуживают.
Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 29 июня по 5 июля.
Читайте также
72%
0.82 78.68
1.14
Нашли ошибку?