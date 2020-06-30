🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 июня, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 30 июня, растущая Луна в Скорпионе благоволит принятию ответственных решений. Этот день идеально подходит для заключения сделок, а также открытого диалога с окружающими.

♈ Овен

Овен, в последнее время вы испытываете колоссальный стресс. Причем по собственной прихоти. Вы давно могли избавиться от насущных проблем, лишь отпустив ситуацию. Но почему-то боитесь это сделать. Возьмите ручку и листок и перечислите все, что вас волнует. Пишите все, что придет в голову. Настройтесь на диалог с собой. Только так вы сможете расставить все точки над «i».

Космический совет: отпустите ситуацию. Помните: вы не можете контролировать абсолютно все.

♉ Телец

«Дорогу осилит идущий» — помните эту прописную истину, Телец? Будьте благодарны тем препятствиям и трудностям, что встречаются на вашем пути. Они — ваш бесценный опыт. Вместо того, чтобы мнить себя жертвой, лучше научитесь чему-нибудь новому и полезному. Звезды утверждают: вы — на правильном пути. Но если захотите свернуть с дороги, вспомните, зачем на нее ступили. Кажется, ваши истинные намерения гораздо дороже сиюминутных желаний.

Космический совет: задумайтесь о собственной квалификации. Для перехода на высший уровень вам не хватает знаний.

♊ Близнецы

Близнецы, вы стали жертвой собственных страхов. Почему для вас так важно жить «по накатанной схеме»? Безусловно, традиции — это неплохо. Но в вашем случае давно пора браться за голову и срочно догонять упущенное время. Вы слишком подвержены общественному влиянию, но это вас и разрушает. Помните: к советам окружающих можно прислушиваться, но не в случае, когда пришло время решительных действий.

Космический совет: настало время ломать стереотипы. Не бойтесь сделать шаг навстречу неизведанному.

♋ Рак

Что может быть лучше, чем позволить вести себя естественно, Рак? Вы так зажаты и закомплексованы, что даже слово боитесь проронить. А в это время свершаются великие дела! Без лишней скромности: вы — одаренный человек, а потому не имеете права оставаться на обочине жизни. Рискуйте, берите на себя ответственность, несите в мир разумное, доброе, вечное! Поверьте, вскоре это оценят по достоинству.

Космический совет: не бойтесь посмотреть в глаза врагу. Вашей энергии хватит, чтобы преодолеть препятствие.