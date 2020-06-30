Выходцы из России вступились за памятники в США

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Один из бизнесменов предложил купить два памятника, которые потенциально могут снести протестующие.

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Фото, видео: Twitter @volgog55, 5-tv.ru

За памятники в США неожиданно вступились выходцы из России. Один из бизнесменов предложил американским властям выкупить монументы президенту Теодору Рузвельту и правителю русских поселений на Аляске Александру Баранову.

По мнению потенциального покупателя, протестующие просто забыли о делах этих двух людей, и отношение к чернокожим тут не должно играть никакой роли. К примеру, Баранов внес значительный вклад в развитие торговли России с Америкой и Китаем, а Рузвельт помог организовать мирные переговоры во время Русско-Японской войны в 1905 году.

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