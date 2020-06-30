Выходцы из России вступились за памятники в США
Один из бизнесменов предложил купить два памятника, которые потенциально могут снести протестующие.
Закрыть
Смотрите также:
Видео: участница Парада Победы в Калининграде потеряла туфлю, но не сломала строй
Калининградская «Золушка» рассказала, как потеряла туфельку на Параде
Запаситесь терпением: астрологический прогноз на июль 2020 года
Собчак поддержала версию о новой возлюбленной Харламова
«Мафия»: Климова показала всю семью на преображенной даче
Минус 100! Максим Фадеев сильно похудел и влез в одну штанину своих шорт
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 29 июня по 5 июля
Трансляция грандиозного праздника выпускников «Алые паруса — 2020»
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 30 июня, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 24 июня, для всех знаков зодиака
Фото, видео: Twitter @volgog55, 5-tv.ru
За памятники в США неожиданно вступились выходцы из России. Один из бизнесменов предложил американским властям выкупить монументы президенту Теодору Рузвельту и правителю русских поселений на Аляске Александру Баранову.
По мнению потенциального покупателя, протестующие просто забыли о делах этих двух людей, и отношение к чернокожим тут не должно играть никакой роли. К примеру, Баранов внес значительный вклад в развитие торговли России с Америкой и Китаем, а Рузвельт помог организовать мирные переговоры во время Русско-Японской войны в 1905 году.
Читайте также
61%
0.49 78.99
0.31
Нашли ошибку?