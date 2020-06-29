Как Агата Муцениеце объяснила детям развод с Павлом Прилучным?

Известная актриса театра и кино Агата Муцениеце рассказала, как объяснила своим детям развод со звездой сериала "Мажор" Павлом Прилучным. В рамках своего шоу «Честный развод" знаменитость призналась, что хочет, чтобы у ее малышей было хорошее счастливое детство, а все проблемы прошли мимо них. Однако обойти стороной вопрос, почему она с артистом стала жить отдельно, было нельзя. Поэтому теледива приняла решение поговорить со своими наследниками на эту тему.

«Я объяснила им, что не хочу ругаться с Пашей, поэтому нам с ним лучше жить раздельно», - отметила Муциниеце.

При этом семилетний Тимофей посоветовал маме помириться с папой и доказать свою любовь поцелуем. К такой реакциии ребенка светская львица отнеслась с юмором.

Брак Агаты и Павла Прилучного распался в начале 2020 года. Супруги прожили вместе почти десять лет и растили двоих детей — семилетнего Тимофея и четырехлетнюю Мию. Расставались актеры тяжело, их развод сопровождался скандалом. Муцениеце обвиняла мужа в рукоприкладстве, но в то же время продолжала признаваться ему в любви. Суд развел супругов 15 июня, а уже спустя несколько дней публика увидела Прилучного в обществе молодой коллеги по цеху, Мирославы Карпович. Как писал 5-tv.ru, Агата Муцениеце тоже не стала долго скучать и устроила жаркую фотосессию в сексуальном купальнике.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Муцениеце все еще любит Прилучного.