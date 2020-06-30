В России стартовал последний день, когда жители Москвы и Нижегородской области могут отдать свой голос по поправкам к Конституции РФ через интернет. По официальным данным, электронная явка (доля проголосовавших от числа зарегистрировавшихся) днем ранее достигла 87%, то есть можно с большой уверенностью говорить, что проголосовали почти все.

При этом все те, кто еще не успел посетить избирательный участок или не имел возможности голосовать онлайн, могут сделать свой выбор 1 июля. Этот день президент РФ ранее объявил нерабочим.

Газета «Известия» со ссылкой на ВЦИОМ сообщила, что россияне наиболее важными считают две группы поправок: патриотические и социальные. К первым можно отнести приоритет национальной Конституции над международными соглашениями и запрет на отчуждение территорий, ко второму — индексацию пенсий, бесплатное медицинское обслуживание и МРОТ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Подольске навальнист поджег палатки для голосования.