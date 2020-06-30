Навальнист поджег палатки для голосования в Подольске

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Максим Чугункин
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Безработный 35-летний местный житель уже задержан.

Навальнист поджег палатки для голосования в Подольске

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков

В подмосковном Подольске в ночь на 29 июня был подожжен брезентовый шатер, установленный на территории возле школы № 3 на Курской улице. Камеры видеонаблюдения засекли, как молодой человек в первом часу ночи подъехал к избирательному участку на велосипеде, поджег его и скрылся. Вскоре на место прибыли пожарные и быстро потушили возгорание.

Как стало известно 5-tv.ru, позднее полицейские задержали подозреваемого — им оказался безработный Артем Б., 1984 года рождения. Судя по соцсетям, молодой человек близок к праворадикальным группам, а также является сторонником блогера Алексея Навального.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как петербуржцы голосуют по поправкам к Конституции РФ.

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Навальнист поджег палатки для голосования в Подольске

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