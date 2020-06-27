Рэпер Huey, исполнивший Pop, Lock and Drop It, погиб в перестрелке

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Нюра Незванова
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Медики боролись за жизнь музыканта, но рана оказалась смертельной.

Рэпер Huey, исполнивший Pop, Lock and Drop It, погиб в перестрелке

Фото: Wikimedia / BlackSportsOnline

Рэп-исполнитель Huey (настоящее имя Лоуренс Фрэнкс) погиб в результате перестрелки в Сент-Луисе, пишет Fox 2.

31-летний музыканта экстренно доставили в больницу с огнестрельным ранение, медики боролись за его жизнь, но спасти Huey не удалось. Помимо автора хита Pop, Lock and Drop It также был ранен 21-летний мужчина, его состояние врачи оценивают, как стабильное.

По данным американских СМИ, в потасовке участвовали около десяти человек, однако никто из них не был задержан.

Лоуренс Фрэнкс получил популярность благодаря композиции Pop, Lock and Drop It, он выпустил ее в 2006 году. В 2007 году он представил свой первый альбом Notebook Paper. Рэпер также участвовал в коллаборациях с такими исполнителями как T-Pain, Bow Wow, Yo Gotti, Lil' Wayne и Trey Songz.

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