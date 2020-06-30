Невеста и светская леди: Наргиз с длинными волосами шокировала поклонников

Волос на всей поверхности головы Наргиз Закировой российские поклонники не видели с начала ее карьеры. Массовому зрителю певица стала известна после появления на шоу «Голос» в 2013 году. Она участвовала в проекте, будучи бритой почти наголо, с косичкой от макушки. Позже с ее головы исчезла и косичка.

Как уточняет портал Дни.ру, Наргиз выбривает голову без какой-либо важной на то причины. Певица называет это своей прихотью. С прическами она почти не экспериментирует, и фанатам остается лишь гадать, как бы выглядела их любимица с волосами. Правда, эту задачу облегчил для них иностранный художник и фотограф Рональд Макдонки. Он получил известность в сети, вставляя лица многих звезд в неожиданные снимки с помощью фотошопа. Прошелся Макдонки и по Наргиз.

На своей странице в Instagram Закирова выложила подборку работ художника с ее лицом. Умелец вставил ее лик в образ невесты, светской леди, девушки из 60-х и 90-х, и даже супер-героини Чудо-женщины. Увидевшие снимки поклонники поразились тому, какой эффектной и женственной стала Наргиз в неожиданном антураже. Впрочем, мнения о том, лучше ли певице с волосами или без, разделились.

«Фото шикарные. Как сошедшая с киноленты»;

«Слушайте, вам так круто с длинными волосами!»

«Мне одной нравится Наргиз без волос, чем с волосами?» — отреагировали в комментариях.

Ранее 5-tv.ru писал, что бывший муж Наргиз Закировой изменил ей во время ее беременности.